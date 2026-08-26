Расследование убийства лётчика-перебежчика Кузьминова зашло в тупик в Испании

Испанские следователи так и не смогли установить исполнителей и заказчиков убийства российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Расследование фактически зашло в тупик, сообщает El País со ссылкой на источники, близкие к делу.

«Не за что было зацепиться», — так собеседники газеты описали результаты работы Гражданской гвардии Испании.

В распоряжении следствия остались лишь несколько улик: гильзы от патронов, расплывчатые свидетельские показания и автомобиль, на котором предполагаемые убийцы скрылись с места преступления. Позднее машину обнаружили сожжённой.

По данным El País, следствию не удалось установить ни непосредственных исполнителей, ни заказчиков убийства. В сентябре 2025 года судья постановила временно прекратить производство по делу. Об этом решении стало известно в декабре. Дело может быть возобновлено, если появятся новые сведения.

Напомним, в конце августа 2023 года командир экипажа российского Ми-8АМТШ Максим Кузьминов изменил курс и пересёк линию фронта и перегнал вертолёт на Украину. Товарищи лётчика, находившиеся на борту, не знали о его планах и были убиты. А мать Кузьминова перебралась на Украину перед тем, как туда сбежал её сын. Сам перебежчик прятался в Испании под новой личностью, а в феврале 2024 года там же был убит неизвестными и похоронен в безымянной могиле. El País отмечает, что вокруг убийства возникли разные версии о возможной причастности российских спецслужб, однако доказательств, которые позволили бы установить организаторов преступления, у следствия нет.