Линда проигнорировала запреты Фадеева и спела его хиты на «Новой волне» в Казани

На фестивале «Новая волна» в Казани произошёл неожиданный поворот в затянувшемся конфликте певицы Линды и её бывшего продюсера Максима Фадеева. Артистка, несмотря на все запреты и судебные разбирательства, исполнила со сцены свои главные хиты — «Я ворона» и «Мало огня». Выглядела она молодо и стильно, а номер на «Ворону» получился впечатляющим и готичным — словно у хрупкой певицы выросли гигантские чёрные крылья.

Конфликт между Линдой и Фадеевым тянется уже несколько месяцев. Всё началось с того, что композитор потребовал себе все права на раннее творчество певицы и запретил ей исполнять эти песни на концертах. В мае 2026 года Линду даже вызывали на допрос в Следственный комитет — её подозревали в подделке документов о переоформлении прав на композиции. Сама артистка тогда заявляла, что у неё нет никакого желания исполнять песни, написанные для неё 30 лет назад.