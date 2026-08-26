Линда проигнорировала запреты Фадеева и спела его хиты на «Новой волне» в Казани
Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов
На фестивале «Новая волна» в Казани произошёл неожиданный поворот в затянувшемся конфликте певицы Линды и её бывшего продюсера Максима Фадеева. Артистка, несмотря на все запреты и судебные разбирательства, исполнила со сцены свои главные хиты — «Я ворона» и «Мало огня». Выглядела она молодо и стильно, а номер на «Ворону» получился впечатляющим и готичным — словно у хрупкой певицы выросли гигантские чёрные крылья.
Конфликт между Линдой и Фадеевым тянется уже несколько месяцев. Всё началось с того, что композитор потребовал себе все права на раннее творчество певицы и запретил ей исполнять эти песни на концертах. В мае 2026 года Линду даже вызывали на допрос в Следственный комитет — её подозревали в подделке документов о переоформлении прав на композиции. Сама артистка тогда заявляла, что у неё нет никакого желания исполнять песни, написанные для неё 30 лет назад.
Однако на «Новой волне» Линда сделала всё наоборот, пишет kp.ru. От интервью она отказалась, лишь поблагодарила поклонников со сцены за поддержку. Как именно ей удалось обойти запреты экс-продюсера — остаётся загадкой.
Напомним, певицу Линду и её продюсера Михаила Кувшинова объявили фигурантами уголовного дела о незаконном приобретении прав на песни Максима Фадеева. Сам Фадеев заявил, что сожалеет о конфликте Линдой, но не намерен отступать. Основным обвиняемым проходит именно Кувшинов. Суд отправил его под домашний арест. При этом ранее юристы высказывали мнение, дело не прекратят, даже если стороны помирятся.
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