Тяжёлых пациентов с Амурского ГХК эвакуируют спецбортом МЧС в Москву
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Девять человек, получивших тяжёлые травмы при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса, будут переведены в федеральные медицинские центры. Об этом агентству ТАСС рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Девять пострадавших в происшествии на заводе в Амурской области в тяжелом состоянии будут доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России и больницы города Москвы спецбортом МЧС России, вылет запланирован на ближайшее время», — сказал Кузнецов.
По словам Кузнецова, необходимость транспортировки подтвердили очные консилиумы врачей. На протяжении всего перелёта рядом с пострадавшими будут находиться специалисты Федерального центра медицины катастроф и отряда «Центроспас». Ещё 30 человек, переживших пожар, проходят лечение в больницах Свободного и Благовещенска. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Напомним, возгорание произошло 25 августа на вспомогательном участке предприятия Амурского ГХК, где осуществляется пиролиз. Жертвами трагедии стали семь человек, ещё 152 получили ранения. После случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а специальная комиссия приступила к выяснению обстоятельств пожара. В настоящее время в больницах Свободного и Благовещенска остаются 37 пострадавших. Восемь пациентов находятся в тяжёлом состоянии, остальные проходят лечение под наблюдением врачей.
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