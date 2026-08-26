Тяжёлых пациентов с Амурского ГХК эвакуируют спецбортом МЧС в Москву

Девять человек, получивших тяжёлые травмы при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса, будут переведены в федеральные медицинские центры. Об этом агентству ТАСС рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Девять пострадавших в происшествии на заводе в Амурской области в тяжелом состоянии будут доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России и больницы города Москвы спецбортом МЧС России, вылет запланирован на ближайшее время», — сказал Кузнецов.

По словам Кузнецова, необходимость транспортировки подтвердили очные консилиумы врачей. На протяжении всего перелёта рядом с пострадавшими будут находиться специалисты Федерального центра медицины катастроф и отряда «Центроспас». Ещё 30 человек, переживших пожар, проходят лечение в больницах Свободного и Благовещенска. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.