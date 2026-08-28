В Тамбовской области после налёта БПЛА сгорели дома
В Рассказовском округе Тамбовщины сгорели дома в результате удара дронов ВСУ
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В ночь на 28 августа 2026 года Тамбовская область подверглась очередной террористической атаке со стороны украинских формирований. Согласно сообщению правительства региона, целью вражеских беспилотных летательных аппаратов стал Рассказовский муниципальный округ.
В результате падения обломков и детонации взрывных устройств произошли возгорания в двух жилых домах. К счастью, инцидент обошёлся без человеческих жертв и пострадавших, однако жилой фонд понёс материальный ущерб. По данным властей, часть беспилотников была перехвачена и уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО).
ВСУ не впервые атакуют Тамбовскую область. Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ также нанесли удар беспилотниками по логистическому центру компании Wildberries в городе Котовске Тамбовской области. В результате атаки, которую губернатор региона Евгений Первышов назвал самой масштабной и бесчеловечной, погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 25 человек получили ранения, 23 из них были госпитализированы. На месте попадания дронов возник пожар, который впоследствии был ликвидирован. 26 августа центр был атакован снова. Тогда пострадали два человека. По данным главы региона, склад сгорел полностью.
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