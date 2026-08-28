В Тамбовской области после налёта БПЛА сгорели дома

В ночь на 28 августа 2026 года Тамбовская область подверглась очередной террористической атаке со стороны украинских формирований. Согласно сообщению правительства региона, целью вражеских беспилотных летательных аппаратов стал Рассказовский муниципальный округ.

В результате падения обломков и детонации взрывных устройств произошли возгорания в двух жилых домах. К счастью, инцидент обошёлся без человеческих жертв и пострадавших, однако жилой фонд понёс материальный ущерб. По данным властей, часть беспилотников была перехвачена и уничтожена силами противовоздушной обороны (ПВО).