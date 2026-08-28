Бизнесмен Илья Трабер после освобождения из СИЗО вернулся в Петербург

Петербургский бизнесмен Илья Трабер, которого накануне освободили из московского СИЗО «Лефортово» по состоянию здоровья, вернулся домой в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил источник.

«[Трабер] приехал домой», — рассказал собеседник агентства.

Трабера задержали 17 июня. Следствие обвиняет его в причастности к организации убийства Петрова, который был застрелен в 2020 году. Сам бизнесмен вину не признаёт.