Бизнесмен Илья Трабер после освобождения из СИЗО вернулся в Петербург
Обложка © YouTube / News of the day
Петербургский бизнесмен Илья Трабер, которого накануне освободили из московского СИЗО «Лефортово» по состоянию здоровья, вернулся домой в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил источник.
«[Трабер] приехал домой», — рассказал собеседник агентства.
75-летнего предпринимателя освободили из-под стражи вечером 27 августа. Решение было принято из-за ухудшения состояния его здоровья. При этом уголовное преследование Трабера продолжается. Обвинения по делу о заказном убийстве предпринимателя и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова с него не сняты.
Трабера задержали 17 июня. Следствие обвиняет его в причастности к организации убийства Петрова, который был застрелен в 2020 году. Сам бизнесмен вину не признаёт.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.