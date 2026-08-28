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28 августа, 08:27

Бизнесмен Илья Трабер после освобождения из СИЗО вернулся в Петербург

Обложка © YouTube / News of the day

Обложка © YouTube / News of the day

Петербургский бизнесмен Илья Трабер, которого накануне освободили из московского СИЗО «Лефортово» по состоянию здоровья, вернулся домой в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС сообщил источник.

«[Трабер] приехал домой», — рассказал собеседник агентства.

75-летнего предпринимателя освободили из-под стражи вечером 27 августа. Решение было принято из-за ухудшения состояния его здоровья. При этом уголовное преследование Трабера продолжается. Обвинения по делу о заказном убийстве предпринимателя и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова с него не сняты.

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Трабера задержали 17 июня. Следствие обвиняет его в причастности к организации убийства Петрова, который был застрелен в 2020 году. Сам бизнесмен вину не признаёт.

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Александра Вишнякова
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