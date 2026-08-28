Похороны Младича в Сербии проведут с государственными почестями

Сербия проведёт похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича с соблюдением положенного генералу протокола. Об этом заявил министр юстиции страны Ненад Вуйич.

По его словам, государство обеспечит Младичу соответствующие воинские и протокольные почести. При этом решение о месте захоронения бывшего генерала власти принимать не будут. Этот вопрос, как подчеркнул Вуйич, остаётся за семьёй Младича.

«Младич — генерал, и протоколы известны. То, что положено Младичу, безусловно, будет соблюдено», — заявил министр телеканалу ATV.