Похороны Младича в Сербии проведут с государственными почестями
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Сербия проведёт похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича с соблюдением положенного генералу протокола. Об этом заявил министр юстиции страны Ненад Вуйич.
По его словам, государство обеспечит Младичу соответствующие воинские и протокольные почести. При этом решение о месте захоронения бывшего генерала власти принимать не будут. Этот вопрос, как подчеркнул Вуйич, остаётся за семьёй Младича.
«Младич — генерал, и протоколы известны. То, что положено Младичу, безусловно, будет соблюдено», — заявил министр телеканалу ATV.
Напомним, 27 августа стало известно о смерти генерала Ратко Младича в заключении, после чего Международный механизм официально подтвердил, что он умер в больнице в Гааге. Позже адвокат Драган Иветич рассказал, что последние дни Младич находился в тюремном госпитале ООН и защита до самого конца пыталась добиться его перевода в Сербию. Глава правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик уверен, что это было спланированное убийство.
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