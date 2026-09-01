Пострадавшая при нападении у храма в Москве находится в тяжёлом состоянии
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Состояние фельдшера скорой помощи, пострадавшей при ЧП у храма Святых Жён-Мироносиц в Москве, остаётся тяжёлым. Об этом ТАСС сообщили медицинские службы.
В настоящее время девушке оказывают всю необходимую помощь.
Накануне 29-летний постоянный прихожанин храма вызвал полицию, однако после беседы правоохранители ушли. Утром неадекват пытался попасть на богослужение, которого в этот день не было. После этого к храму приехала скорая, но мужчина не пустил медиков в здание и напал на женщину-фельдшера, разбив ей голову лопатой. Оказалось, что нападавший состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. За фельдшера заступился прохожий, выстреливший в агрессора из травматического оружия. Мужчина скончался, а стрелявшего задержали для выяснения обстоятельств происшествия.
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