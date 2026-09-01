Пострадавшая при нападении у храма в Москве находится в тяжёлом состоянии

Состояние фельдшера скорой помощи, пострадавшей при ЧП у храма Святых Жён-Мироносиц в Москве, остаётся тяжёлым. Об этом ТАСС сообщили медицинские службы.

В настоящее время девушке оказывают всю необходимую помощь.