Подарил три тысячи – в тюрьму? За какое подношение последует уголовная ответственность Оглавление Что такое взятка Какой подарок считается взяткой Какой размер взятки считается крупным и особо крупным Чем различаются взятка, подарок и откат Кто отвечает за взятку Что грозит за получение взятки Часто задаваемые вопросы Что считается взяткой, какой подарок может быть связан с коррупционным преступлением и с какой суммы взятка становится крупной или особо крупной – объясняем простыми словами. Что считается взяткой, каков крупный и особо крупный размер, когда наступает уголовная ответственность. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Задержание генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева по подозрению в получении взятки вновь привлекло внимание к теме коррупционных преступлений. 5 октября 2026 года его задержали, а 7 октября Хамовнический районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 5 декабря. По версии следствия, речь идёт об эпизоде на 18 млн рублей. Эта сумма относится к особо крупному размеру. О том, что именно закон считает взяткой, может ли обычный подарок оказаться незаконным вознаграждением, и где проходят границы между значительным, крупным и особо крупным размером – читайте в материале Life.ru.

Что такое взятка

Взятка – это деньги, ценные бумаги, другое имущество, имущественные права или незаконные услуги имущественного характера, которые передаются должностному лицу за действие или бездействие в пользу того, кто даёт вознаграждение, либо в пользу связанных с ним лиц. Ответственность за получение взятки предусмотрена в ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), за дачу – ст. 291 УК РФ.

При передаче через посредника применяются также нормы о посредничестве во взяточничестве – статья 291.1 УК РФ. Важное уточнение: для этого преступления не обязательно, чтобы деньги передавались лично чиновнику: предмет взятки по его указанию может быть передан другому человеку или организации.

Предметом взятки может быть не только конверт с наличными. Верховный суд относит к незаконным имущественным выгодам, например, бесплатный или сильно дешевле обычного ремонт, туристическую поездку, погашение долга или передачу автомобиля во временное пользование. При этом важно, что такая выгода связана с использованием служебного положения.

Какой подарок считается взяткой

Фиксированной суммы, после которой любой подарок автоматически становится взяткой, в законе не указано. Главный вопрос – для чего его передали и есть ли связь с конкретными служебными действиями или бездействием должностного лица.

Сам по себе дорогой подарок ещё не означает взятку. И наоборот, небольшая стоимость не гарантирует, что речь идёт только о бытовом подарке: если вознаграждение передают за решение вопроса по службе, его стоимость сама по себе не исключает уголовной ответственности.

Отдельно существует ограничение на подарки для государственных и муниципальных служащих и ряда других категорий лиц. Как именно эти правила работают для учителей, врачей и чиновников – разобрали в отдельном материале.

Статья 575 Гражданского кодекса РФ устанавливает для определённых случаев правило об обычных подарках стоимостью не более 3000 рублей. Но это не универсальная граница между подарком и взяткой. Для служащего значение имеют также правила о вознаграждениях, связанных с исполнением должностных обязанностей.

Какие подарки могут принимать чиновники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockLab

Какой размер взятки считается крупным и особо крупным

Мелкое взяточничество — стоимость имущества, имущественных прав или услуг до 10 тыс. рублей включительно, значительное — свыше 25 тыс. рублей. Крупным считается размер взятки свыше 150 тыс. рублей, а особо крупным – свыше 1 млн рублей. Эти пороги закреплены в примечании к статье 290 УК РФ и применяются также при квалификации дачи и посредничества во взяточничестве.

Поэтому упоминаемые в деле Васильева 18 млн рублей, если эта сумма подтвердится, и суд установит соответствующие обстоятельства, намного превышают порог особо крупного размера. Для сравнения: в одном из предыдущих уголовных дел, связанных с парком «Патриот», следствие сообщало о 27,5 млн рублей. Сейчас Васильев остаётся подозреваемым, поэтому говорить о доказанной виновности преждевременно.

Чем различаются взятка, подарок и откат

Подарок – безвозмездный презент, который не является платой за служебное решение. Взятка предполагает вознаграждение за действие, бездействие, покровительство или иное использование служебного положения. «Откат» – не отдельное название состава преступления в УК РФ: так в обиходе называют возврат части денег участнику сделки или контракта в обмен на содействие.

На практике юридическая квалификация зависит от конкретной ситуации. О подробных различиях между этими понятиями по версии Верховного суда РФ читайте в этом материале Life.ru.

Что считается взяткой преподавателю. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Кто отвечает за взятку

Уголовная ответственность может наступить как для получателя, так и для того, кто передал взятку. Отдельная ответственность предусмотрена за посредничество. При этом статья 291 УК РФ содержит правило об освобождении давшего взятку от уголовной ответственности при соблюдении установленных условий: активном содействии раскрытию или расследованию и либо вымогательстве взятки, либо добровольном сообщении о преступлении.

Что грозит за получение взятки

Наказание зависит от суммы, обстоятельств и способа совершения преступления. За получение взятки в крупном размере статья 290 УК РФ предусматривает, в частности, лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. За особо крупный размер возможен срок от восьми до пятнадцати лет, а также крупный штраф.

При этом конкретная квалификация зависит не только от суммы. Значение могут иметь незаконность действий, группа лиц, вымогательство и другие обстоятельства, прямо указанные в статье 290 УК РФ.

За какой размер взятки наступает уголовная ответственность. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Часто задаваемые вопросы

Что считается взяткой?

Вознаграждение в виде денег, имущества, имущественных прав или услуг имущественного характера, переданное должностному лицу за определённые действия или бездействие по службе.

Какой подарок считается взяткой?

Не существует единой суммы. Для уголовно-правовой оценки важно, связан ли подарок с конкретным служебным решением или иным использованием должностным лицом своих полномочий.

Подарок до 3000 рублей точно не может быть взяткой?

Нет. Лимит 3000 рублей в статье 575 ГК РФ относится к правилам дарения для определённых случаев и не устанавливает универсальную «безопасную» сумму для взятки.

С какой суммы взятка считается крупной?

Крупный размер взятки — свыше 150 тыс. рублей.

С какой суммы взятка считается особо крупной?

Свыше 1 млн рублей — особо крупный размер взятки.

Что грозит за особо крупную взятку?

За получение взятки в особо крупном размере статья 290 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Дополнительные наказания: штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Авторы Вячеслав Кокуркин