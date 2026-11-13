Футболисты сборной Португалии выйдут на матч против Дании в футболках с седьмым номером, чтобы почтить Криштиану Роналду, завершившего карьеру в национальной команде. Кроме того, на седьмой минуте встречи запланированы аплодисменты в честь легендарного нападающего. Об этом сообщает португальское издание Diário de Notícias.

Необычную акцию согласовали на встрече президента Португальской футбольной федерации Педру Проэнсы, главного тренера Жорже Жезуша и капитанов сборной Бернарду Силвы, Рубена Диаша и Бруну Фернандеша. Для выхода на поле подготовят 27 футболок с культовым номером CR7. При этом в самом матче спортсмены будут выступать под номерами, закреплёнными за ними в заявке.

Особенным моментом станет седьмая минута игры, когда болельщики и футболисты почтят Роналду аплодисментами. Организаторы планируют символически приостановить встречу, чтобы весь стадион смог поблагодарить бывшего капитана за его многолетние выступления.

Матч пятого тура Лиги наций между Португалией и Данией состоится 14 ноября в Браге. Сам 41-летний Роналду в нём участвовать не будет. Футболист объявил о завершении выступлений за национальную команду 5 ноября, проведя за неё 23 года. За это время он сыграл 234 матча и забил 146 голов, установив два мировых рекорда среди мужских сборных.

Примечательно, что навсегда закрепить седьмой номер за Роналду португальская федерация не может. Регламент УЕФА требует использовать в матчах Лиги наций номера с 1-го по 23-й. Именно поэтому после ухода Криштиану его знаменитую «семёрку» уже получал Рафаэл Леау, выступавший под ней против Дании 1 октября. Теперь этот номер снова станет символом, но уже в рамках коллективного чествования.

Матч с Данией был предпоследним для Португалии в этом розыгрыше. Через несколько дней определилась и развязка борьбы за плей-офф в группе Португалии: Норвегия одолела датчан 3:2 и финишировала второй.

Ранее Life.ru рассказывал о конфликте Роналду с главным тренером Жорже Жезушем. Разногласия возникли после матча против Норвегии, в котором форвард остался на скамейке запасных, хотя, по его словам, наставник обещал выпустить его на поле. После этого футболист самовольно покинул расположение сборной. Португальская федерация наказала его 30-дневной дисквалификацией и штрафом в 255 евро.

Впоследствии попытка примирить Роналду с Жезушем провалилась. Президент федерации Педру Проэнса пытался выступить посредником, однако договориться сторонам не удалось. Более того, по информации португальских журналистов, Криштиану отказался даже от проведения отдельного прощального матча. При этом форвард продолжает клубную карьеру в саудовском «Аль-Насре».