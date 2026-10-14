50 дней на ответ: Японию высмеяли за запоздалую реакцию на визит Путина на Курилы

Японии потребовалось почти 50 дней, чтобы ввести новые санкции против России после визита президента Владимира Путина на Курильские острова. На затянувшуюся реакцию Токио обратило внимание китайское издание Sohu.

Глава РФ посетил остров Итуруп 13 августа, вызвав недовольство японских властей. Однако с дополнительными ограничениями Токио выступил лишь 2 октября, причём на следующий день после аналогичного решения Великобритании. Китайские журналисты усмотрели в такой последовательности зависимость японской внешней политики от действий западных союзников.

Новый санкционный пакет затронул 33 российские организации, девять физических лиц и 35 судов. Ограничения также распространились на четыре компании из Турции и ОАЭ. Официально японское правительство объяснило принятые меры ситуацией вокруг Украины и необходимостью координировать действия с другими государствами.

По оценке Sohu, медлительность Токио связана прежде всего с экономическими рисками. Япония по-прежнему сильно зависит от поставок российского сжиженного природного газа, доля которого в её импорте в 2025 году составляла около 10%. Важнейшим источником этого топлива остаётся проект «Сахалин-2», поэтому возможное прекращение поставок способно болезненно ударить по японской экономике.

Китайское издание считает, что власти страны оказались перед непростым выбором. С одной стороны, Токио стремится продемонстрировать жёсткую позицию в отношении Москвы, с другой — опасается последствий для собственной энергетической безопасности.

Между тем, Владимир Путин заявил о продолжении работы крупных японских компаний в России, несмотря на политические разногласия между странами. Российский лидер подчеркнул, что Москва не препятствует деятельности иностранных партнёров, сохранивших присутствие на отечественном рынке. По данным японского Минфина, товарооборот двух государств в августе вырос на 19,5% в годовом выражении и достиг 711 миллионов долларов.