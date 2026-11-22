22 ноября 1941 года на лёд Ладожского озера вышла колонна из 60 грузовиков ГАЗ-АА. Так фактически начала работать военно-автомобильная дорога № 101, которую ленинградцы назвали «Дорогой жизни». С того дня прошло 85 лет. Принято считать, что первыми путь в осаждённый город проложили машины. На самом деле двумя днями раньше по льду прошёл конный обоз, а за три дня до него лёд был вдвое тоньше нормы. Вспоминаем, как появилась трасса, кто вёл первые машины и чего стоил каждый рейс по ней.

Ладожское озеро — единственный выход

Ладожское озеро и блокада Ленинграда осенью 1941 года. Фото © Wikipedia / RIA Novosti archive

8 сентября 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург, и кольцо блокады замкнулось. В городе остались более 2,5 миллиона жителей, а запасов муки хватало на считаные недели. Связь с Большой землёй сохранилась только через Ладогу. Осенью по воде ходили баржи и катера, но в ноябре навигация закончилась. С 20 ноября рабочие получали по карточкам 250 граммов хлеба в день, а служащие, иждивенцы и дети — 125 граммов. Город ждал, когда встанет лёд.

Конный обоз и десять сантиметров льда

Первый конный обоз «Дороги жизни» 20 ноября 1941 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Инженеры подсчитали, что грузовик с тонной груза безопасно пройдёт по льду толщиной не меньше 20 сантиметров. Замеры 17 ноября показали лишь десять, к 20 ноября толщина льда достигла 18 сантиметров. Ждать было нельзя, и в тот день из Коккорева на восточный берег отправились 350 саней с лошадьми. Обоз шёл осторожно, с разведкой впереди, до села Кобона. К утру 21 ноября он вернулся в Осиновец и привёз 63 тонны муки. Для города это была капля, но маршрут по льду стал реальностью.

Первые полуторки 22 ноября

Первая автоколонна «Дороги жизни» 22 ноября 1941 года. Фото © ТАСС / Рафаил Мазелев

22 ноября на лёд вышла автоколонна 389-го отдельного автотранспортного батальона под командой В. А. Порчунова. Баки заправили наполовину: горючего в Ленинграде почти не осталось, топливо для рейса доставили самолётом. Машины везли груз в кузове и тянули сани на прицепе, чтобы распределить вес. В первый день в город привезли 33 тонны продовольствия. Для двух с половиной миллионов человек этого было ничтожно мало, но движение по Ладоге уже не прекращалось.

ГАЗ-АА с открытой дверью

Полуторка ГАЗ-АА — главная машина «Дороги жизни». Фото © ТАСС / Рафаил Мазелев

Главной машиной трассы стала полуторка: лёгкий грузовик с мотором в 40 лошадиных сил и грузоподъёмностью полторы тонны. Позже к ней добавились ЗИС-5, но первыми на тонкий лёд выходили именно полуторки. Водители ехали с открытой дверцей, чтобы успеть выпрыгнуть, если лёд треснет. В первую зиму фары не включали даже ночью: колонны прятались от самолётов противника. Некоторые шофёры успевали сделать за смену два-три рейса.

Одна полуторка «Дороги жизни» дождалась своего часа почти через 80 лет. В октябре 2020 года её подняли со дна Ладоги, а 22 ноября 2021 года установили как памятник у музея «Прорыв блокады Ленинграда». Для многих это самый наглядный символ трассы: небольшой грузовик, который возил муку на тысячи блокадных пайков. Похожие истории о технике, которая совершала невозможное, хранит и Москва, где в 1930-е годы инженеры двигали целые дома вместе с жильцами.

Колея, прогибограф и 35 километров в час

Маршрут «Дороги жизни» по льду Ладожского озера. Фото © Youtube / Обо всем по немногу

Ледовую дорогу постоянно приходилось корректировать. Она быстро теряла прочность под тяжёлыми машинами, и движение переводили на соседнюю полосу. За первый месяц маршрут меняли четыре раза. До 15 декабря трасса шла от Коккорева через банку Астречье и острова Зеленцы к Кобоне — протяжённость маршрута по льду составляла примерно 30 километров. Учёный Наум Рейнов создал прогибограф, который фиксировал колебания льда, и выяснил, что опаснее всего скорость около 35 километров в час.

Причина крылась в резонансе. Если скорость машины совпадала со скоростью волны подо льдом, лёд ломался даже там, где был достаточно толстым. Поэтому шофёрам запрещали гнать и держаться слишком близко друг к другу, а соблюдение дистанции контролировали. На трассе работали посты регулировщиков, пункты обогрева и ремонтные бригады. Девушки-регулировщицы стояли на ветру и морозе, а ночью светили фонарями и показывали путь в обход опасных мест. Их называли «богинями» Ладоги.

Мука в Ленинград, люди на Большую землю

Продукты в Ленинград и эвакуация по «Дороге жизни». Фото © Youtube / Обо всем по немногу

В Ленинград везли муку, крупу, мясо, консервы, горючее и боеприпасы. Это позволило с 25 декабря 1941 года впервые за блокаду прибавить хлеба по карточкам. На обратном пути машины забирали детей, стариков, больных и раненых. Только с конца января по середину апреля 1942 года по льду вывезли более полумиллиона ленинградцев. Осиротевших малышей потом нередко брали в новые семьи.

Самолёты над озером и полыньи

Авианалёты и полыньи на «Дороге жизни». Фото © Wikipedia / Bundesarchiv, Bild 101I-363-2270-18

Трасса проходила в 15–20 километрах от позиций противника. Немецкие самолёты охотились за колоннами, бомбы разбивали лёд, и машины уходили под воду. Грузовики красили в белый цвет, чтобы их труднее было заметить сверху. Дорогу прикрывали зенитчики и лётчики. За первую зиму подо лёд ушли сотни машин, погибли многие водители.

«Дорога жизни» работала две блокадные зимы, вторую — до 30 марта 1943 года. Ещё в феврале, после прорыва блокады, в Ленинград пошли поезда по Дороге Победы. Лёд Ладоги выдержал тысячи рейсов полуторок и конных обозов. Сегодня о трассе напоминают памятник «Разорванное кольцо», музеи в Осиновце и Кобоне и памятные столбы вдоль шоссе. Ленинград выстоял во многом благодаря этим 30 километрам льда. А тем, кто любит советское кино, стоит проверить, узнают ли они города из знаменитых фильмов СССР.