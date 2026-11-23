Арарат исчез из проекта Конституции: В Армении предложили новые правила для герба
Из проекта новой Конституции Армении убрали описание герба с Араратом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Из проекта новой Конституции Армении исчезло подробное описание государственного герба с горой Арарат и Ноевым ковчегом. В документе, опубликованном властями 23 ноября, сохранили упоминание самого герба, однако его внешний вид теперь предлагается закреплять отдельным законом, принимаемым на референдуме.
В действующей Конституции Армении государственная символика расписана подробно. В центре герба на щите изображены Арарат с Ноевым ковчегом и гербы четырёх царств исторической Армении. Щит поддерживают орёл и лев, а под ним расположены меч, ветвь, сноп колосьев, цепь и лента.
В новой редакции от такого описания решили отказаться. Согласно статье 16 проекта, государственными символами республики остаются герб, флаг и гимн. При этом описание герба и флага, а также гимн должны определяться законом, который принимается путём референдума. Таким образом, речь пока идёт об исключении упоминания Арарата из конституционного текста, а не об утверждённом изменении самого герба.
Новый проект Основного закона Пашинян представил 23 ноября, открыв его для общественного обсуждения. Жители республики смогут ознакомиться с предложенными поправками и направить свои замечания. При этом публикация документа ещё не означает вступления изменений в силу.
Ранее Life.ru сообщал, что Пашинян допустил проведение досрочных парламентских выборов из-за разногласий вокруг конституционной реформы. Правящей партии «Гражданский договор» не хватает голосов для самостоятельного вынесения проекта на референдум, поэтому премьер намерен добиваться поддержки оппозиции. Однако в начале ноября 12 армянских оппозиционных сил объединились против предложенных властями изменений. Участники объединения обвинили правительство в подготовке уступок Азербайджану и потребовали не допускать принятия Конституции на условиях Баку. Уже 19 ноября Пашинян подтвердил планы представить новый Основной закон до конца месяца, после чего начать обсуждение документа с гражданами и политическими силами.
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