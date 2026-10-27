«Барселону» признали лучшим женским клубом года на «Золотом мяче»

«Барселона» получила награду лучшему женскому клубу года на церемонии «Золотого мяча» в Лондоне. Каталонская команда вернула себе этот титул после побед «Барселоны» в 2023 и 2024 годах и успеха лондонского «Арсенала» в 2025-м.

Главным аргументом в пользу «Барселоны» стал сезон-2025/26, в котором команда Пере Ромеу завоевала четыре трофея: чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. В финале главного европейского турнира каталонки обыграли французский «Олимпик Лион» со счётом 4:0. Клуб также собрал несколько индивидуальных наград. Вратарь Ката Коль стала лучшим голкипером сезона, а полузащитница Вики Лопес второй год подряд выиграла приз лучшей молодой футболистке. Пере Ромеу признали лучшим тренером женской команды.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поднялся на сцену лондонского театра Palladium, чтобы принять награду от имени команды. Он поблагодарил футболисток, тренерский штаб, руководство и болельщиков. Среди других заметных итогов церемонии — победа Алексии Путельяс в женском «Золотом мяче». Испанка получила эту награду в третий раз в карьере: ранее она становилась лучшей футболисткой мира в 2021 и 2022 годах. На момент вручения приза Путельяс уже выступала за английский клуб «Лондон Сити Лайонесс», куда перешла летом 2026 года.

Тем временем «Пари Сен-Жермен» вновь был признан лучшим мужским футбольным клубом сезона. За минувший сезон парижане завоевали пять трофеев. Команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Межконтинентальный кубок ФИФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Франции. При этом главный европейский клубный турнир «ПСЖ» выиграл второй раз подряд. Большинство футболистов парижской команды пропустили церемонию из-за домашнего матча против «Лиона», который перенесли на 26 октября.