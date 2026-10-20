Бесплатная работа за опыт ушла в прошлое: HR-эксперт раскрыла главные плюсы закона о стажировках

Российские компании с 1 марта 2027 года должны будут оформлять стажёров по трудовому договору, если речь идёт о предусмотренной новым законом стажировке в сфере труда. Использовать новичков для полноценной работы без оплаты под видом обучения будет нельзя. Об изменениях в комментарии для Life.ru рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

На стажера в полном объеме распространяются все гарантии Трудового кодекса. Плюс включена обязательная оплата: заработная плата стажёра не может быть ниже федерального МРОТ — минимального размера оплаты труда. Бесплатный труд под видом стажировки исключен полностью. При этом должен быть обеспечен полный соцпакет от работодателя: стажеру оплачивают больничные листы, начисляются страховые взносы, идет пенсионный стаж, а также предоставляется оплачиваемый отпуск. Зулия Лоикова HR – эксперт

Период официального трудоустройства также будет учитываться при формировании страхового стажа по общим правилам. Это означает, что компания не сможет освобождать себя от обязательств перед новичком только потому, что он ещё осваивает профессию.

Отдельное требование касается оформления должности. В трудовом договоре необходимо будет прямо указывать статус стажёра. Кроме того, работодатель обязан организовать наставничество, чтобы начинающий специалист получал помощь опытного сотрудника и постепенно приобретал необходимые навыки.

По словам Лоиковой, нововведения должны изменить и подход к распределению задач. Стажировка предполагает не только выполнение поручений, но и профессиональное обучение. При этом закон не запрещает новичку самостоятельно работать. Допустимый объём таких обязанностей, порядок подготовки и оценки результатов компания должна будет закрепить во внутренних документах. Поэтому использовать стажёра как обычного сотрудника, не оформляя и не оплачивая его труд, будет нельзя.

Ограничат и продолжительность такого сотрудничества. Максимальный срок срочного трудового договора о стажировке составит шесть месяцев. Работодатель не сможет просто бесконечно продлевать этот период, оставляя человека в статусе обучающегося. Закон также предусматривает отдельные основания для приостановления течения срока, в том числе в связи с болезнью, отпуском по беременности и родам или уходом за ребёнком.

«Плюсы нового закона очевидны в первую очередь для соискателей и рынка труда в целом. Это защита от недобросовестных практик: закон создает правовую основу для борьбы с бесплатным трудом и псевдостажировками. Стажер получает финансовые и социальные гарантии: зарплату не ниже МРОТ, оплачиваемый больничный, отпуск и страховой стаж», — сказала эксперт.

Новые правила рассчитаны в том числе на студентов, выпускников вузов и колледжей, а также людей, проходящих профессиональную переподготовку или обучение новой специальности. При этом срочный договор о стажировке по общему правилу должен заключаться не позднее года после получения соответствующего образования. Для некоторых обстоятельств, включая военную службу и временную нетрудоспособность, предусмотрены исключения при подсчёте этого периода.

Ещё одно преимущество появится у тех, кто успешно пройдёт подготовку и останется в компании. Если работодатель решит заключить с таким специалистом новый трудовой договор, повторно устанавливать испытательный срок ему не разрешат. Таким образом, стажировка сможет стать полноценным этапом трудоустройства без дополнительной проверки после её завершения.

Однако закон не гарантирует, что каждый новичок получит постоянное место. Лоикова обращает внимание на риск, связанный со срочным характером договора. По окончании стажировки компания вправе прекратить трудовые отношения, если не намерена продолжать сотрудничество. При этом специальное соглашение о стажировке не будет автоматически превращаться в бессрочное только потому, что сотрудник продолжил выполнять свои обязанности после установленной даты.

По оценке эксперта, именно этот механизм может стать главным спорным моментом реформы. С одной стороны, работодатели будут обязаны платить начинающим специалистам и соблюдать трудовые гарантии. С другой — компания получит возможность официально нанять человека на ограниченный период, а затем не предлагать ему постоянную должность. Поэтому даже успешное прохождение обучения не означает обязательного трудоустройства.

Лоикова советует соискателям заранее выяснять, какие задачи им предстоит выполнять, кто будет отвечать за наставничество, сколько продлится подготовка и есть ли перспективы остаться в организации. Особое внимание стоит уделить условиям договора, размеру оплаты и порядку оценки результатов.

При этом новые требования будут действовать не для всех форм стажировок без исключения. Они не затрагивают государственную и муниципальную службу, отдельные виды обязательной подготовки по охране труда и случаи, когда порядок допуска к профессии регулируется специальными нормами.

Законодательному закреплению статуса стажёров предшествовало поручение Владимира Путина, данное по итогам Петербургского международного экономического форума. В июле президент потребовал от правительства и Госдумы подготовить поправки, которые позволят официально оформлять граждан, проходящих профессиональное обучение, и установят понятные условия их трудоустройства. Завершить работу над соответствующими нормами поручили до 1 августа. Уже 26 июля был подписан закон, предусматривающий специальные трудовые договоры для стажёров и ограничение их продолжительности шестью месяцами.