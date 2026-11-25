11-летняя дочь американской актрисы Хайден Панеттьери и украинского боксёра Владимира Кличко Кайя-Евдокия станет единственной наследницей состояния матери, которое оценивается более чем в шесть миллионов долларов. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает Page Six.

Звезда «Крика» не оставила завещания. Согласно материалам дела, стоимость её недвижимости превышает миллион долларов, остальная часть суммы приходится на другое имущество актрисы.

Ещё в сентябре Владимир Кличко обратился в суд с ходатайством о предоставлении ему права управлять наследством дочери. В октябре спортсмен получил соответствующие временные полномочия.

Кроме того, Кличко заподозрил, что часть вещей его бывшей невесты могла быть незаконно присвоена посторонним человеком. Некоторые принадлежавшие актрисе предметы обнаружили в ломбарде. Адвокат боксёра попросил суд разрешить привлечение правоохранителей к поиску и возвращению имущества.

Напомним, Хайден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Впоследствии её смерть признали несчастным случаем в результате передозировки. Кличко после гибели бывшей возлюбленной пообещал сохранить память о ней для дочери.

Ещё в августе мать покойной актрисы Лесли Фогель предположила, что всё состояние её дочери достанется внучке. По словам женщины, она продолжала поддерживать связь с Кайей, которая живёт вместе с отцом.