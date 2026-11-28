28 ноября 2026 года исполняется 146 лет со дня рождения Александра Блока, одного из главных поэтов Серебряного века. Его «Стихи о Прекрасной Даме» мы изучаем ещё со школьной скамьи, однако гораздо реже задумываемся о судьбе женщины, которая вдохновила поэта на их создание. Life.ru рассказывает, как жила Любовь Менделеева и почему ей оказалось так трудно быть Прекрасной Дамой.

Дочь великого химика: какой была Любовь Менделеева до замужества

Любовь Менделеева: биография дочери знаменитого химика, детство, образование и знакомство с Александром Блоком. Фото © Wikipedia

Любовь Дмитриевна Менделеева родилась 29 декабря 1881 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитого химика Дмитрия Менделеева и его второй супруги Анны Ивановны, художницы. Девочка росла в окружении людей науки и искусства, получила хорошее образование, окончила женскую гимназию с медалью и продолжила обучение на Высших женских Бестужевских курсах.

Семьи Менделеевых и Бекетовых, родственников Блока по материнской линии, давно были знакомы, а их подмосковные усадьбы Боблово и Шахматово располагались по соседству. Будущие супруги знали друг друга ещё детьми, однако по-настоящему сблизились только летом 1898 года благодаря домашним спектаклям в имении Менделеева.

Любовь играла Офелию в шекспировском «Гамлете» и Софью в «Горе от ума», а её партнёром по сцене становился Александр Блок. Сохранились даже фотографии молодых людей в театральных костюмах. При этом, как позднее признавалась сама Менделеева, будущий муж поначалу не произвёл на неё приятного впечатления. Его манеры казались ей нарочитыми, а поведение — самовлюблённым. До возникновения той самой любви, которая войдёт в историю русской литературы, им предстояло пережить ещё несколько лет встреч, разлук и взаимных сомнений.

Почему Александр Блок называл жену Прекрасной Дамой

Прекрасная Дама Александра Блока: история создания знаменитого цикла стихотворений и отношения с возлюбленной. Александр Блок, его жена Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок (стоит в центре). Фото © РИА Новости

В начале XX века Блок увлёкся трудами философа Владимира Соловьёва, в учении которого особое место занимал образ Вечной Женственности, воплощавшей божественную красоту и способной преобразить мир. Постепенно черты этого возвышенного идеала поэт начал находить в Любови Дмитриевне, а его чувства к ней приобрели почти религиозный характер.

Именно в этот период появились знаменитые строки «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» и «Вхожу я в тёмные храмы…». Блок писал о возлюбленной как о существе, перед которым оставалось лишь преклоняться, однако за мистическими образами его стихотворений стояли вполне реальные встречи с дочерью Менделеева, прогулки по Петербургу и ожидание свиданий.

В ноябре 1902 года между молодыми людьми состоялось решительное объяснение, а летом следующего года они обвенчались в церкви села Тараканово. В октябре 1904 года вышел первый поэтический сборник Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме», на титульном листе которого был указан 1905 год.

О том, насколько сильно Любовь Дмитриевна была влюблена в своего будущего мужа, можно судить по её сохранившимся письмам. Она ждала его возвращения из поездок, скучала и нуждалась в постоянных подтверждениях его чувств. Однако представления супругов о том, какой должна быть их совместная жизнь, оказались совершенно разными.

Почему Блок избегал близости с собственной женой

Личная жизнь Александра Блока: отношения с Любовью Менделеевой, причины семейных конфликтов и увлечения поэта. Фото © РИА Новости

Казалось бы, после свадьбы история Прекрасной Дамы и её рыцаря должна была получить счастливое продолжение, однако именно тогда начались серьёзные проблемы в отношениях. Как вспоминала Любовь Дмитриевна в книге «И быль и небылицы о Блоке и о себе», муж убеждал её в том, что их духовная связь не нуждается в физической близости.

Менделеева, которая до замужества практически ничего не знала об интимных отношениях, оказалась совершенно не готова к подобному развитию событий. По её словам, полноценная близость между супругами впервые произошла лишь осенью 1904 года, спустя более года после венчания, а к весне 1906 года и без того редкие интимные отношения практически прекратились.

Особенно болезненным для Любови Дмитриевны было то, что подобные убеждения не мешали Блоку увлекаться другими женщинами. В разные годы в жизни поэта появлялись актриса Наталья Волохова и оперная певица Любовь Андреева-Дельмас, которым он также посвящал свои произведения.

Любовный треугольник: почему Менделеева едва не ушла к Андрею Белому

Александр Блок, Любовь Менделеева и Андрей Белый: история любовного треугольника и конфликта двух поэтов. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

Ситуация осложнилась, когда в жизни супругов появился другой известный представитель русского символизма — поэт Андрей Белый, настоящее имя которого Борис Бугаев. Он восхищался творчеством Блока, дружил с ним и постепенно сам влюбился в его жену. Белый видел, насколько непросто складываются отношения супругов, и надеялся, что Любовь Дмитриевна оставит мужа ради него. Менделеева отвечала на его чувства, и некоторое время возможность разрыва с Блоком действительно существовала.

Отношения между двумя поэтами настолько обострились, что дело едва не дошло до дуэли. Любовь Дмитриевна оказалась в центре конфликта, в котором личные переживания переплетались с философскими убеждениями и литературным соперничеством. Однако в конечном счёте Менделеева решила остаться с мужем, а Белого попросила прекратить посещения их дома. В своих воспоминаниях она объясняла этот выбор тем, что, несмотря на все трудности, продолжала считать Блока главной любовью своей жизни.

Ребёнок от другого мужчины и трагедия, которую супруги пережили вместе

Сын Любови Менделеевой: рождение и смерть младенца, которого Александр Блок был готов воспитывать как своего.. Фото © YouTube / Коллекция Заблуждений, © РИА Новости

Одним из способов вырваться из сложившихся семейных обстоятельств для Любови Дмитриевны стал театр. Она отправлялась на гастроли, знакомилась с новыми людьми и постепенно выстраивала собственную жизнь, которая уже не ограничивалась общением с литературным окружением мужа.

В 1908 году Менделеева забеременела от другого мужчины. Блок был готов принять ребёнка и воспитывать его как своего, однако мальчик, появившийся на свет в начале 1909 года и получивший имя Дмитрий в честь знаменитого деда, прожил всего несколько дней.

Смерть младенца тяжело переживал и сам поэт, посвятивший ему стихотворение «На смерть младенца». Несмотря на многочисленные увлечения, конфликты и разочарования, супруги так и не развелись. Их брак продлился почти 18 лет, вплоть до смерти Александра Блока в августе 1921 года.

Не только муза: как Любовь Менделеева стала актрисой и исследователем балета

Любовь Менделеева-Блок: театральная карьера, выступления под псевдонимом Басаргина и исследования балета. Фото © РИА Новости

За рассказами о непростом браке с Блоком часто теряется сама Любовь Дмитриевна, хотя её профессиональная биография заслуживает не меньшего внимания. Увлечение театром, начавшееся ещё с домашних постановок в Боблове, постепенно переросло в настоящее призвание.

Менделеева брала уроки актёрского мастерства, выступала под сценическим псевдонимом Басаргина, работала в провинциальных театрах и сотрудничала со знаменитым режиссёром Всеволодом Мейерхольдом. Она также читала произведения мужа со сцены, а в 1918 году стала первой исполнительницей его поэмы «Двенадцать».

Во время Первой мировой войны Любовь Дмитриевна работала сестрой милосердия и писала корреспонденции с фронта, а позднее всерьёз занялась историей и теорией балета. Она изучала происхождение танцевальных движений, исследовала развитие классической хореографии, писала рецензии и участвовала в подготовке к изданию труда Агриппины Вагановой «Основы классического танца».

Её исследования вошли в книгу «Классический танец: История и современность», изданную в 1987 году, спустя почти полвека после смерти автора. Масштаб исследования был таким, что специалисты сравнивали его с периодической системой её отца, называя труд Менделеевой «Периодической системой балета».

Что Любовь Менделеева рассказала о Блоке после его смерти

Жена Александра Блока: воспоминания Любови Менделеевой о семейной жизни, судьбе поэта и собственном браке. Фото © YouTube / Коллекция Заблуждений, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Любовь Дмитриевна пережила мужа на 18 лет. Она сохранила его архив, а также оставила собственные воспоминания, в которых решилась рассказать о семейной жизни без той идеализации, которая на протяжении десятилетий окружала историю поэта и его музы. «Но я была не «функция», я была человек», — писала Менделеева, объясняя, почему ей так важно было говорить не только о знаменитом супруге, но и о самой себе. Любовь Дмитриевна умерла 27 сентября 1939 года в Ленинграде. Сегодня её прах покоится рядом с прахом Александра Блока на Литераторских мостках Волковского кладбища.

А как вы считаете, действительно ли Блок любил Любовь Менделееву или был влюблён в созданный им самим образ Прекрасной Дамы? Впрочем, далеко не только любовные отношения великих литераторов были полны противоречий. Ранее Life.ru рассказывал, за что современники ненавидели Ивана Тургенева и почему его отношения с коллегами едва не закончились дуэлью.