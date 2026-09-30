Болезненный триллер: Режиссёр Герман-младший не увидел в драке пилотов FlyDubai изюминки для фильма

Конфликт пилотов на борту самолёта FlyDubai мог привести к крушению, которого удалось избежать чудом. Однако кинорежиссёр Алексей Герман-младший выразил мнение в беседе с Life.ru, что не видит в случившемся хорошего сюжета для киноленты, как было в случае с экранизацией подвига лётчика Дамира Юсупова, посадившего борт в кукурузном поле.

Я не вижу ничего кинематографичного. Я вижу в этом какой-то мрачный артхаусный короткометражный фильм, посвящённый трагедии отношений между русскими и украинцами, которые рано или поздно неизбежно наладятся, как всегда было в истории. Но это всё — драма. Драма о разрушении человеческих связей. То, что чуть не погибли люди, чуть не упал самолёт — всё что угодно могло быть Алексей Герман-младший российский кинорежиссёр

Режиссёр признался, что теперь будет бояться летать, если пилоты способны легко развязать подобные драки у себя в кабине во время рейса. По его словам, нужны психологические тесты перед каждым полётом, чтобы была уверенность в устойчивой психике лётного экипажа. Он также назвал непрофессионализмом возникший конфликт и выразил уверенность, что все вопросы личностных отношений нужно решать вне работы.

«Пилотов за такое надо гнать в шею из всех авиакомпаний мира и навсегда, на мой взгляд. Я не знаю, может, чего-то не учитываю, может, там один пилот виноват, а другой защищался. Но по мне, это скорее фильм ужасов или какой-то болезненный триллер, а не что-то другое. Не уверен, что об этом надо снимать кино», — резюмировал он.