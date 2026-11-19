Все государства должны обладать равными правами на международной арене независимо от их размера и влияния. Такой позиции неизменно придерживается Китай, заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне.

«Китай неизменно выступает за равенство всех государств, независимо от их размера, и стремится к демократизации международных отношений, а также к построению равноправной и упорядоченной многополярной системы», — сказал он.

Подобный подход Пекин продвигает и на других международных площадках. Ещё в марте Ван И пояснял, что в многополярном мире каждая страна должна иметь возможность участвовать в решении глобальных вопросов, а крупным державам следует подавать пример соблюдения международных правил.

Заявление прозвучало после завершения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходившего 18–19 ноября. Участники встречи приняли итоговую декларацию и документы, посвящённые торговле, цифровым технологиям и региональной взаимосвязанности.

Ранее Life.ru рассказывал, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре принципа взаимодействия крупнейших мировых держав на переговорах с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В их числе — взаимное уважение, мирное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество и урегулирование разногласий через диалог. Китайский лидер также призвал Россию и США совместно защищать принципы Устава ООН, напомнив об ответственности трёх стран за сохранение международной безопасности.

В свою очередь, Владимир Путин назвал одной из главных задач АТЭС объединение экономик на фоне усиливающейся фрагментации мировой торговли. Российский президент выступил за сохранение конструктивного сотрудничества между участниками форума. Си Цзиньпин тем временем предложил снизить торговые барьеры и расширить инвестиционное взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.