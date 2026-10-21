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Опубликовано 21 октября, 10:07

БПЛА добрались до здравницы: Под Туапсе выбило окна в санатории и частных домах

Оперштаб: Обломки БПЛА повредили три здания санатория под Туапсе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandrkozak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandrkozak

Обломки беспилотников упали на территорию санаторно-курортного предприятия в Туапсинском округе Краснодарского края. В результате ночной атаки 21 октября в трёх зданиях здравницы выбило окна. По данным регионального оперативного штаба, обошлось без пострадавших.

Повреждения зафиксировали сразу по двум адресам. Помимо санатория, последствия падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов обнаружили в селе Шепси.

В одном из дачных посёлков осколками выбило стёкла в двух частных домах. Как уточнили местные власти, оба строения нежилые. Сообщений о пострадавших там также не поступало.

Таким образом, в результате атаки повреждено остекление пяти зданий, включая три корпуса санаторно-курортного предприятия.

«В результате атаки вражеских беспилотников на территории одного из санаторно-курортных предприятий повреждено остекление трёх зданий. Пострадавших нет», — сообщили в оперштабе Кубани.

Ночная атака затронула не только Краснодарский край. По информации Минобороны России, с 20:00 20 октября до 08:00 21 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника самолётного типа над различными регионами страны, включая акваторию Чёрного моря.

После происшествия уточняются масштабы повреждений на территории санатория и в дачном посёлке. О других разрушениях непосредственно в Туапсинском округе на момент сообщения оперативного штаба не объявлялось.

Почти четыре сотни БПЛА ВСУ пали под огнём российской ПВО этой ночью
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Ранее Туапсинский округ уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. Так, 9 октября 2026 года при падении обломков БПЛА в Туапсе пострадал один человек, которого госпитализировали. Фрагменты дрона также вызвали пожар на склоне горы со стороны моря, однако возгорание быстро ликвидировали. Неделей раньше, 2 октября, обломки беспилотника повредили инфраструктуру одного из городских предприятий. Тогда обошлось без пострадавших. Более серьёзные последствия зафиксировали 27 мая, когда после падения фрагментов БПЛА загорелась территория морского терминала, а взрывной волной выбило окна в шести жилых домах. Ещё 20 апреля в Туапсе повреждения получили 17 зданий, включая семь многоквартирных домов, четыре социальных объекта и три административных корпуса. Тогда же пострадала газовая труба, которую впоследствии восстановили.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе систем ПВО — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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