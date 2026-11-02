Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй опасается возвращаться на родину после прошлогоднего задержания в аэропорту по возвращении из России. В беседе с РИА «Новости» политик признался, что не уверен, сможет ли избежать повторения этой ситуации или ещё более серьёзных последствий.

Галлоуэй пояснил, что они с супругой «в Британию не возвращались, потому что нет гарантий, что снова не произойдёт то же самое или что-то еще похуже».

По словам политика, в последнее время они с женой находились в России и других странах БРИКС.

«Мы живём на полную», — добавил он.

В конце октября Галлоуэй также посетил в Москве саммит Россия — Африка, где раскритиковал заявления западных политиков о международной изоляции Москвы.

Напомним, в сентябре 2025 года Галлоуэя и его супругу остановили сотрудники контртеррористической полиции в лондонском аэропорту Гатвик. Пара возвращалась из России с пересадкой в ОАЭ. Проверка проводилась на основании британского закона о противодействии терроризму и обеспечении безопасности границ. При этом, как уточняла полиция, супругов официально не арестовывали и обвинений им не предъявляли.

Сам Галлоуэй рассказывал о многочасовом допросе и утверждал, что правоохранители досмотрели его личные вещи и скопировали данные с электронных устройств. Политик расценил произошедшее как угрозу своей безопасности и возможности продолжать работу в Великобритании.

В июне 2026 года Life.ru писал, что Галлоуэй высказался о возможном получении российского гражданства. Тогда он говорил, что пока не собирается отказываться от британского паспорта, несмотря на сложности с возвращением домой. При этом политик не исключал, что в будущем обстоятельства могут измениться.