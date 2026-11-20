Смертная казнь 70-летнего Рейналдо Деннеса в американском штате Техас продолжалась больше часа из-за проблем с введением препарата. Сотрудники тюрьмы долго не могли найти подходящую вену, а во время процедуры осуждённый неоднократно жаловался на сильную боль. Об этом сообщает Associated Press.

Приговор привели в исполнение 19 ноября в тюрьме города Хантсвилл. После нескольких неудачных попыток специалисты смогли установить иглы в левую стопу и шею заключённого. Для казни использовали пентобарбитал — препарат, применяемый в США для смертельных инъекций.

По словам очевидцев, Деннес начал жаловаться на боль ещё до начала введения препарата. Затем он сообщил о сильных судорогах в правой ноге и несколько раз попросил Бога прекратить его страдания. Позднее мужчина перестал говорить, а его дыхание постепенно ослабло.

Вся процедура заняла 64 минуты с момента размещения осуждённого на специальной кушетке до констатации смерти в 19:08 по местному времени. Представитель тюремной администрации Аманда Эрнандес заявила, что сотрудники действовали в соответствии с установленными правилами. Она также предположила, что заключённый мог преувеличивать боль, поскольку жаловался ещё до введения препарата.

Деннеса приговорили к смерти за убийство торговца бриллиантами Яноша Сючa в Хьюстоне в январе 1996 года. По материалам дела, преступление произошло во время ограбления, при котором похитили драгоценности стоимостью 3,6 миллиона долларов. Украденные бриллианты так и не нашли. Осуждённый стал девятым человеком, казнённым в Техасе с начала 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал о другой неудачной попытке исполнения смертного приговора в США. В конце сентября в штате Теннесси 50-летняя Криста Пайк выжила после введения двух доз пентобарбитала. По утверждению адвокатов, сотрудники тюрьмы неоднократно пытались установить внутривенный катетер, однако препарат мог попасть в ткани, а не в кровоток. Женщину госпитализировали в критическом состоянии.

Инцидент вызвал серьёзные последствия для местной пенитенциарной системы. Глава департамента исправительных учреждений Теннесси Фрэнк Страда объявил об отставке, а губернатор Билл Ли распорядился провести независимую проверку. Впоследствии власти отменили последнюю запланированную на 2026 год казнь в штате, назначенную на 3 декабря. Сама Пайк после возвращения в тюрьму столкнулась с новыми трудностями. Как писал Life.ru 18 ноября, осуждённая попросила разрешить ей приобрести одежду, поскольку перед казнью раздала свои вещи. Однако тюремные ограничения на покупки мешают ей восстановить гардероб. Адвокаты обратились к властям штата, чтобы добиться исключения из правил.