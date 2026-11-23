А вы когда-нибудь замечали, как аккуратно уложены семечки в подсолнухе или как закручиваются чешуйки на обычной шишке? Кажется, будто кто-то заранее рассчитал расположение каждой детали. В этих узорах действительно можно обнаружить одну и ту же числовую последовательность. 23 ноября, в День Фибоначчи, Life.ru рассказывает о пяти удивительных закономерностях, которые можно увидеть на клумбе, в лесу и даже у себя на подоконнике.

Что такое числа Фибоначчи и откуда они берутся в природе?

Что такое числа Фибоначчи: как устроена знаменитая последовательность и почему её находят в природе? Фото © Wikipedia, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1202 году итальянский математик Леонардо Пизанский, известный как Фибоначчи, предложил читателям задачу о кроликах. Нужно было подсчитать, сколько пар животных получится за год, если они будут размножаться по заданным условиям. В её решении появлялся числовой ряд, который сегодня носит имя математика: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и так далее.

У этого ряда есть простое правило, согласно которому каждое следующее число получается, если сложить два предыдущих. Единица и двойка дают тройку, двойка и тройка — пятёрку, пятёрка и восьмёрка — тринадцать. Продолжать такую цепочку можно бесконечно. Но любопытно то, что знакомые числа обнаруживаются в устройстве растений, которые никто не заставлял решать средневековую задачу.

Растение ведь не появляется сразу готовым, его форма складывается постепенно, по мере роста. Новые листья возникают рядом с уже формирующимися, причём их расположение зависит от того, что происходит в соседних тканях. Например, зачатки листьев меняют распределение растительного гормона, от которого зависит появление следующих. Так у растения может возникать устойчивый порядок, где каждый новый элемент оказывается повёрнут относительно предыдущего примерно на 137,5 градуса. Этот поворот называют золотым углом.

Когда такой порядок повторяется много раз, становится заметен спиральный рисунок. В нём можно проследить ряды, закрученные в разные стороны, и обнаружить, что в одном направлении их восемь, а в другом — тринадцать. Оба числа входят в последовательность Фибоначчи. Получается, знакомый математический ряд помогает описать узор, который растение создаёт в процессе роста. Поэтому на шишках и подсолнухах мы будем считать именно спирали!

Как подсолнух прячет сразу два числа?

Числа Фибоначчи в подсолнухе: почему семечки образуют встречные спирали и как правильно посчитать их ряды? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Издалека середина подсолнуха кажется плотным кругом семечек, в котором трудно разглядеть что-то особенное. Однако вблизи становится заметно, что они расположены вдоль изогнутых дорожек. Одни закручиваются по часовой стрелке, другие уходят в противоположную сторону, образуя два пересекающихся узора.

Если пересчитать спирали каждого направления, можно получить соседние числа Фибоначчи, например 55 и 89. Именно спирали, поскольку общее количество семечек в головке может быть совсем другим. Для наглядности достаточно сфотографировать подсолнух сверху и выделить ряды двух направлений разными цветами.

Причём эта закономерность заинтересовала учёных настолько, что в исследовании, опубликованном в 2016 году, они собрали данные о 657 подсолнухах. Числа Фибоначчи действительно встречались часто, но обнаружились и растения, которые выбивались из привычной схемы. Поэтому подсолнух с «неправильным» узором тоже может оказаться интересной находкой!

Что зашифровано в сосновой шишке?

Числа Фибоначчи в сосновой шишке: как увидеть спиральный узор в чешуйках и правильно пересчитать его ряды? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Шишку, которую ребёнок приносит домой с прогулки, вполне можно рассматривать как маленькую математическую головоломку. Её чешуйки кажутся расположенными внахлёст без особого порядка, пока вы не начинаете следить за одной из наклонных дорожек. Вскоре обнаруживается другая, пересекающая первую, а затем становится видна целая сетка.

На шишках встречаются несколько наборов спиралей с разным наклоном. Например, на экземпляре из научной фотоколлекции французского Национального центра научных исследований, CNRS, можно проследить группы из 5, 8 и 13 спиралей. Все три числа идут в последовательности Фибоначчи друг за другом.

Самое любопытное, что этот порядок обычно остаётся незамеченным, хотя шишки мы держали в руках десятки раз. Чтобы увидеть его, удобнее взять целый экземпляр с хорошо различимыми чешуйками и медленно поворачивать. Считать нужно отдельные спиральные ряды по окружности, а не чешуйки внутри одной дорожки.

Почему ананас напоминает математическую головоломку?

Числа Фибоначчи в ананасе: как «глазки» на кожуре складываются в спирали и где искать числа 8, 13 и 21? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прежде чем срезать кожуру ананаса, попробуйте внимательно её рассмотреть. Знакомые «глазки» складываются в ряды, причём рисунок меняется в зависимости от того, в какую сторону вы смотрите. Одни линии поднимаются почти вертикально, другие огибают плод гораздо более полого.

В этом узоре можно обнаружить сразу три числа Фибоначчи: 8, 13 и 21. Они соответствуют разным семействам спиральных рядов на поверхности плода. Такое расположение описывали в ботанической литературе, в частности, исследование ананасов сорта Cayenne было опубликовано в журнале Botanical Gazette ещё в 1968 году.

Для проверки придётся повертеть плод в руках, поскольку на одной его стороне видна только часть рисунка. Выберите дорожки одинакового наклона и проследите, сколько отдельных рядов проходит по всей окружности. После этого можно сменить направление и поискать следующий набор. У обычного фрукта обнаруживается устройство, которое легко пропустить за привычной колючей кожурой.

Капуста, которая повторяет сама себя

Числа Фибоначчи в капусте романеско: почему зелёные башенки растут по спирали и напоминают целую головку? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Романеско выглядит так, будто её вырастили не на планете Земля. Вместо привычной округлой головки перед вами вырастают зелёные башенки, составленные из башенок поменьше. Те, в свою очередь, тоже распадаются на похожие элементы, и при рассматривании кажется, что этот рисунок можно увеличивать бесконечно.

Спирали здесь тоже поддаются счёту. На одном из экземпляров, представленных в фотоколлекции CNRS, различимы восемь рядов в одном направлении и тринадцать в другом. При этом у романеско соседствуют сразу два математически интересных свойства: числа Фибоначчи в расположении элементов и самоподобие, когда маленькая часть напоминает целое.

Бесконечности, конечно, нет, поскольку в какой-то момент вы упрётесь в размеры растительных тканей. Однако сам эффект настолько выразителен, что стал предметом серьёзных исследований. В работе, опубликованной в Science в 2021 году, учёные совместили эксперименты с моделированием и показали, как изменения программы образования цветков и особенностей роста могут приводить к формам, напоминающим характерные конусы романеско.