Когда выбираешь, куда поехать в отпуск по России, необитаемый остров на карте выглядит вполне доступным. Видишь берег, находишь бухту и прикидываешь, где можно сойти на сушу. В открытом море выясняется, что у берега некуда причалить, за ночь поднялась волна, а единственный пляж уже занят. И если на одном острове человеку мешают скалы и прибой, то на другом от его появления зависит, останутся ли звери на берегу. Что можно увидеть в таких местах и зачем люди всё-таки туда отправляются?

Остров Ионы, где пляж заняли сивучи

Пляж с морскими львами в Охотском море: где находится остров Ионы и почему на нём так трудно высадиться. Фото © ТАСС / И. Шагаутдинов

Когда экипаж парусного катамарана «Антарес» подошёл к острову Ионы, в тумане было слышно, как о берег бьются волны и ревут сивучи. Сами скалы показались только вблизи. У путешественников был план снять фильм об этом клочке суши посреди Охотского моря, но сначала предстояло решить задачу, с которой справлялись далеко не все экспедиции, — высадиться. Команде повезло: волнение было слабым, и она смогла выбраться на галечный берег, где отдыхали морские львы.

На берегу хозяйничают сивучи, а выше, на скальных уступах, летом выводят птенцов морские птицы. Среди них кайры, которых экипаж наблюдал уже на суше. Участники экспедиции заметили на скалистой площадке остатки метеостанции. Остров охраняют как памятник природы Хабаровского края с 1994 года.

Янкича, где море вошло в вулкан

Морская бухта в кальдере Ушишира: где находится остров Янкича и что можно увидеть внутри курильского вулкана. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Издали Янкича в средней части Курильской гряды выглядит как стена из скал. Если зайти с моря в бухту Кратерную, окажешься внутри кальдеры вулкана Ушишир. Так называют впадину, которая образуется при обрушении части вулкана. Здесь её заполнила морская вода, а над поверхностью остались два зелёных островка. Крутые стенки кальдеры прикрывают бухту от океанских волн. А на мелководье у Курильских островов обитают каланы, которые умеют разбивать раковины камнями.

Путешественники заходят в кальдеру на небольших лодках. С воды видно, как на северо-восточном берегу из земли поднимается пар, а камни вокруг выходов горячих газов окрашены в жёлтые и оранжевые тона серными отложениями. На склонах сохранились следы святилища айнов, которые жили здесь несколько столетий назад.

Тонкий, где за нерпами наблюдают с помощью камер

Байкальские нерпы на прибрежных камнях: где находится остров Тонкий и как учёные наблюдают за лежбищем. Фото © РИА Новости / Петр Малиновский, © ТАСС / Евгений Епанчинцев

На Байкале можно съездить к горячим источникам в Горячинске и на мысе Котельниковском, а почти посередине озера находится одно из крупнейших лежбищ байкальской нерпы. Оно расположено на острове Тонком, который входит в архипелаг Ушканьи острова. Площадь Тонкого около 20 гектаров, и на одних и тех же прибрежных камнях из года в год отдыхают нерпы. Весной, пока у архипелага держится плавучий лёд, они могут лежать на льдинах. Когда лёд уходит, звери начинают чаще выходить на берег. В один из дней наблюдений учёные насчитали на камнях 140 нерп.

Достаточно потревожить животных, чтобы лежбище разом опустело. Во время исследования учёные фиксировали случаи, когда нерпы массово уходили в воду из-за посетителей. Нерп можно встретить и во время погружений в Байкал, а на Тонком за ними наблюдают дистанционно в рамках проекта «Нерпа-онлайн». Для экскурсий в Забайкальском национальном парке оборудовали отдельную тропу на соседнем острове Долгом. Там посетители смотрят на нерп через окна в ограждении, которое скрывает посетителей от животных.

Остров Чампа, где из породы выступают каменные шары

Каменные шары на Земле Франца-Иосифа: чем известен остров Чампа и где искать его самые крупные конкреции. Фото © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

На мысе Триест среди камней попадаются круглые образования, похожие на шары, которые кто-то раскатил по склону. Самые маленькие помещаются на кончике пальца, а диаметр крупных достигает двух метров. Такие образования называют конкрециями. Они растут внутри осадочной породы, когда в её порах постепенно накапливаются минералы. По мере разрушения окружающей породы шары проступают на поверхности.

Остров Чампа находится в центральной части Земли Франца-Иосифа. Чтобы увидеть самые крупные шары, путеводитель национального парка предлагает пройти от морской террасы к снежнику. На скальных уступах острова гнездятся моевки, люрики и чистики, а на заросшем участке у маршрута выводят птенцов поморники.

Геральд, где белые медведицы устраивают берлоги

Родовые берлоги под снегом: где находится остров Геральд в Арктике и зачем туда приходят белые медведицы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zhiltsov Alexandr, © ТАСС /Юрий Смитюк

Геральд лежит в Чукотском море и занимает чуть больше 11 квадратных километров. В 1849 году остров нанёс на карту британский мореплаватель Генри Келлетт. Название остров получил в честь корабля, на котором тот шёл, а не в честь ведьмака из Ривии, как вы могли подумать. Сейчас Геральд входит в состав заповедника «Остров Врангеля» и вместе с ним включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

У сотрудников заповедника есть свой способ описать Геральд: здесь на квадратный километр приходится до 12 родовых берлог белых медведей. По данным заповедника, на маленьком острове медведицы устраивают около сотни таких жилищ. Там они проводят часть зимы и рожают детёнышей. Эта жизнь скрыта под снегом, и с моря её попросту не увидишь.

Даже если удалось сойти на берег, самое интересное может остаться за кадром. На Тонком нерпы при шуме соскальзывают с камней в воду, а на Геральде белые медвежата появляются на свет под снегом, в берлогах. На каком из этих островов вы бы хотели провести хотя бы час? Пока выбираете, проверьте, сколько регионов России вы узнаете по одним очертаниям.