Число погибших при нападении на конвой ФСИН в КБР выросло до двух

Число погибших сотрудников ФСИН после нападения заключённого на конвой в Кабардино-Балкарии выросло до двух. Один из раненых скончался в больнице, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФСИН России с прискорбием сообщает о том, что один из раненых при нападении 2 октября 2026 года на конвой сотрудников в КБР скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении службы.

Нападение произошло 2 октября во время этапирования осуждённых в спецвагоне поезда Владикавказ — Адлер в районе станции Муртазово. Один из заключённых при выводе в туалет атаковал конвоира, завладел его табельным оружием и открыл огонь. Тогда погиб один сотрудник ФСИН, ещё трое получили ранения. Нападавшего ликвидировали сотрудники караула, гражданские не пострадали.

После ЧП состояние двух пострадавших оценивалось как тяжёлое. Они находились в реанимации в Нальчике. Теперь во ФСИН подтвердили смерть одного из раненых. Руководство службы выразило соболезнования его родным и пообещало оказать семье необходимую помощь.

После нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трём статьям: о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. ФСИН также решила представить к государственным наградам сотрудников, которые остановили нападавшего и не допустили побега.