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Регион
Опубликовано 7 октября, 08:51

Число погибших при нападении на конвой ФСИН в КБР выросло до двух

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRIYA2025

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRIYA2025

Число погибших сотрудников ФСИН после нападения заключённого на конвой в Кабардино-Балкарии выросло до двух. Один из раненых скончался в больнице, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФСИН России с прискорбием сообщает о том, что один из раненых при нападении 2 октября 2026 года на конвой сотрудников в КБР скончался в лечебном учреждении», — говорится в сообщении службы.

Нападение произошло 2 октября во время этапирования осуждённых в спецвагоне поезда Владикавказ — Адлер в районе станции Муртазово. Один из заключённых при выводе в туалет атаковал конвоира, завладел его табельным оружием и открыл огонь. Тогда погиб один сотрудник ФСИН, ещё трое получили ранения. Нападавшего ликвидировали сотрудники караула, гражданские не пострадали.

После ЧП состояние двух пострадавших оценивалось как тяжёлое. Они находились в реанимации в Нальчике. Теперь во ФСИН подтвердили смерть одного из раненых. Руководство службы выразило соболезнования его родным и пообещало оказать семье необходимую помощь.

Напавший на сотрудников ФСИН заключённый ранее был экстрадирован из Грузии
Напавший на сотрудников ФСИН заключённый ранее был экстрадирован из Грузии

После нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трём статьям: о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. ФСИН также решила представить к государственным наградам сотрудников, которые остановили нападавшего и не допустили побега.

Больше новостей о работе правоохранительных органов и силовых ведомств — в разделе «Силовые структуры» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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