«Чтобы вечно жил»: Поклонница Кашпировского подарила ему цифровое бессмертие и показала результат Life.ru

На прощании с Анатолием Кашпировским в Москве одна из поклонниц психотерапевта рассказала Life.ru, что создала его цифровую копию. По словам женщины, таким необычным способом она решила сохранить память о знаменитом телецелителе и подарить ему вечную жизнь хотя бы в виртуальном мире.

Поклонница Кашпировского создала его цифрового двойника. Видео © Life.ru

«Я сделала его цифровую копию Анатолия Кашпировского для того, чтобы он вечно жил в цифровом формате, потому что жалко его, что он ушёл на небо», — поделилась собеседница Life.ru.

Женщина даже предложила показать журналистам своё творение. Правда, подробностей о том, как устроена цифровая версия Кашпировского и что именно она умеет, раскрывать не стала.

Поклонница призналась, что известие о смерти психотерапевта стало для неё настоящим потрясением. По её словам, новость она получила 3 октября и сразу рассказала матери. Та тоже не могла поверить в случившееся.

«Как он мог уйти на небо нас бросить? Он же мог ещё бы до ста лет пожить», — передала женщина слова матери.

При этом сама поклонница никогда не обращалась к Кашпировскому за помощью, хотя убеждена в его необыкновенных способностях. Она вспомнила историю об операции без анестезии, во время которой психотерапевт якобы помог пациентке не чувствовать боли. Именно за подобные истории женщина и ценит его наследие.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Церемония прощания с ним проходит 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Всесоюзную известность психотерапевту принесли телевизионные сеансы конца 1980-х годов, во время которых он утверждал, что может помогать людям с помощью внушения.