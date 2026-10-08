«Чтобы вечно жил»: Поклонница Кашпировского подарила ему цифровое бессмертие и показала результат Life.ru
Поклонница Кашпировского создала его цифровую копию ради «вечной жизни»
Поклонница Кашпировского создала его цифрового двойника. Обложка © Life.ru
На прощании с Анатолием Кашпировским в Москве одна из поклонниц психотерапевта рассказала Life.ru, что создала его цифровую копию. По словам женщины, таким необычным способом она решила сохранить память о знаменитом телецелителе и подарить ему вечную жизнь хотя бы в виртуальном мире.
Поклонница Кашпировского создала его цифрового двойника. Видео © Life.ru
«Я сделала его цифровую копию Анатолия Кашпировского для того, чтобы он вечно жил в цифровом формате, потому что жалко его, что он ушёл на небо», — поделилась собеседница Life.ru.
Женщина даже предложила показать журналистам своё творение. Правда, подробностей о том, как устроена цифровая версия Кашпировского и что именно она умеет, раскрывать не стала.
Поклонница призналась, что известие о смерти психотерапевта стало для неё настоящим потрясением. По её словам, новость она получила 3 октября и сразу рассказала матери. Та тоже не могла поверить в случившееся.
«Как он мог уйти на небо нас бросить? Он же мог ещё бы до ста лет пожить», — передала женщина слова матери.
При этом сама поклонница никогда не обращалась к Кашпировскому за помощью, хотя убеждена в его необыкновенных способностях. Она вспомнила историю об операции без анестезии, во время которой психотерапевт якобы помог пациентке не чувствовать боли. Именно за подобные истории женщина и ценит его наследие.
Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Церемония прощания с ним проходит 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Всесоюзную известность психотерапевту принесли телевизионные сеансы конца 1980-х годов, во время которых он утверждал, что может помогать людям с помощью внушения.
Ранее Life.ru рассказывал, что незадолго до смерти Кашпировский отменил все сентябрьские сеансы, а зрителям вернули деньги за билеты. Кроме того, его племянник Юрий Мамаев сообщил о последней воле психотерапевта. По словам родственника, Кашпировский хотел, чтобы после смерти его кремировали, однако семья рассматривала традиционное захоронение. Позднее стало известно, что сын психотерапевта Сергей отказался прилетать на похороны из США, где живёт уже много лет.
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