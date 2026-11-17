В России предложили открывать каждому новорождённому гражданину государственный накопительный счёт, деньги с которого можно будет потратить на образование после 18 лет. Первый взнос должно сделать государство, а родителям не придётся подавать никаких заявлений. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев.

«Механизм я вижу такой: счёт открывается автоматически при государственной регистрации рождения, без заявлений со стороны родителей, по аналогии с тем, как сведения о рождении передаются из органов ЗАГС в единый реестр. Начальный взнос — вносит государство, а не семья», — объяснил парламентарий в беседе с Life.ru..

По задумке депутата, средства должны накапливаться на депозите до совершеннолетия ребёнка с начислением процентов. В 18 лет их можно будет направить на оплату профессионального обучения, колледжа или вуза с государственной аккредитацией. Одним из возможных источников первоначального взноса Камнев назвал Фонд национального благосостояния.

Депутат считает, что такой механизм позволит обеспечить детям стартовый образовательный капитал независимо от финансового положения родителей. Сейчас семьям приходится самостоятельно решать вопрос накоплений на обучение, и далеко не у всех есть такая возможность.

«Депозит на образование, на котором будут копиться проценты, поможет эту несправедливость хотя бы частично исправить», — подчеркнул Камнев.

Отдельное внимание парламентарий предложил уделить защите накоплений. По его мнению, недоверие россиян к долгосрочным вкладам связано в том числе с обесцениванием сбережений в начале 1990-х годов. Если государство гарантирует неприкосновенность детского депозита и само внесёт первые деньги, родители со временем тоже могут начать пополнять счёт.

Камнев убеждён, что инициатива способна не только облегчить будущие расходы семей на образование, но и поддержать рождаемость, продемонстрировав долгосрочные обязательства государства перед детьми.

Сейчас в России уже действует программа долгосрочных сбережений, позволяющая заключать договоры в пользу детей и получать государственное софинансирование. Однако участие в ней добровольное, а автоматическое открытие образовательного депозита с первоначальным бюджетным взносом не предусмотрено.

Ранее Life.ru сообщал, что в Минфине называли интересной идею детских депозитов с первым взносом от государства. Тогда в ведомстве допускали возможность реализации подобного механизма в рамках программы долгосрочных сбережений.