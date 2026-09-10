Депутат Верховной рады Дмитрий Микиша назвал предложения, обсуждавшиеся после приезда в Киев представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, «условиями капитуляции» Украины. По мнению парламентария, в переговорной повестке вновь появились пункты, которые Киев ранее считал для себя неприемлемыми.

«Снова появились все пункты капитуляции — а по-другому это не назвать — синхронно с приездом Кушнера и Уиткоффа на Украину», — заявил Микиша в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

Депутат предположил, что именно американские переговорщики и озвучили Киеву соответствующие положения. При этом официально полный перечень предложений, с которыми Уиткофф и Кушнер провели консультации сначала в Москве, а затем на Украине, не публиковался.

Микиша также выразил недовольство интенсивностью контактов американской стороны с Москвой. По его словам, представители США значительно чаще приезжали в российскую столицу, чем в Киев. Эту оценку парламентария стоит оставлять именно в атрибуции: число поездок зависит от того, какие визиты и какой состав американской делегации учитывать.

Уиткофф и Кушнер 5 сентября провели более трёх часов на переговорах с Владимиром Путиным в Москве, а на следующий день встретились с Владимиром Зеленским и украинской делегацией в Киеве. После киевской встречи американская сторона публично говорила о намерении продолжать работу над мирным урегулированием.

Недовольство американскими предложениями ранее выразила и другой депутат Верховной рады — Анна Скороход. Life.ru писал, что она назвала привезённые Уиткоффом и Кушнером условия более жёсткими, чем те, которые обсуждались ранее. По её словам, среди спорных положений были требования, касающиеся территориального вопроса и изменений украинского законодательства.

При этом Москва не стала раскрывать детали переговорного пакета. Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков отказался рассказывать, чем новые предложения американской стороны отличаются от обсуждавшихся ранее вариантов урегулирования.