Миротворческие и гуманитарные усилия команды президента США Дональда Трампа имеют жизненно важное значение. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Команда президента Трампа продолжает свои жизненно важные миротворческие и гуманитарные усилия», — написал он.

Так Дмитриев отреагировал на выступление американского лидера в Белом доме, где тот от имени всей страны поблагодарил свою супругу Меланию Трамп за работу по украинскому направлению.

Напомним, 5 ноября первая леди США провела встречу с представителями России и Украины, посвящённую итогам гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Достигнутые при её посредничестве договорённости позволили доставить мирным жителям помощь и организовать эвакуацию. По итогам встречи Мелания Трамп заявила об укреплении доверия между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

Впоследствии детский омбудсмен Мария Львова-Белова анонсировала очередной этап воссоединения детей с родственниками на Украине при содействии первой леди США. Владимир Путин во время встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером также отметил прогресс в решении гуманитарных вопросов. А уже 23 ноября супруга американского президента подтвердила продолжение работы над новыми мирными договорённостями между Россией и Украиной, выразив ранее надежду на прекращение огня до католического Рождества.