Дмитриев отметил координацию РФ, США и Украины в гуманитарной миссии в Алёшках

Гуманитарная колонна начала движение к Алёшкам Херсонской области. Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал миссию примером гуманитарного подхода и трёхсторонней координации России, США и Украины. Об этом он написал в соцсети X, комментируя видео с отправлением конвоя.

Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. В колонне предусмотрен транспорт для лежачих людей, а также отдельный автобус для жителей с домашними животными. По объявленному плану, записаться на выезд и сесть в автобусы жители могли до 14:00 мск 30 октября. Раздачу гуманитарной помощи решили проводить после этого времени, чтобы избежать большого скопления людей.