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Опубликовано 30 октября, 10:30

Дмитриев отметил координацию РФ, США и Украины в гуманитарной миссии в Алёшках

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Гуманитарная колонна начала движение к Алёшкам Херсонской области. Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал миссию примером гуманитарного подхода и трёхсторонней координации России, США и Украины. Об этом он написал в соцсети X, комментируя видео с отправлением конвоя.

По словам Дмитриева, в координации операции участвуют первая леди США Мелания Трамп, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. В колонне предусмотрен транспорт для лежачих людей, а также отдельный автобус для жителей с домашними животными. По объявленному плану, записаться на выезд и сесть в автобусы жители могли до 14:00 мск 30 октября. Раздачу гуманитарной помощи решили проводить после этого времени, чтобы избежать большого скопления людей.

Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки
Россияне и украинцы в одном автобусе: Гуманитарная колонна выдвинулась в Алёшки

Напомним, с 04:00 мск 27 октября был установлен режим тишины на Херсонском направлении. Это потребовалось для подготовки гуманитарной операции в Алёшках. Стороны согласовали прекращение огня при содействии первой леди США Мелании Трамп. При этом жители населённого пункта отказались выезжать в сторону Киева, а предпочли эвакуироваться с российкими солдатами.

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Татьяна Миссуми
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