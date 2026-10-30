Дмитриев отметил координацию РФ, США и Украины в гуманитарной миссии в Алёшках
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Гуманитарная колонна начала движение к Алёшкам Херсонской области. Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал миссию примером гуманитарного подхода и трёхсторонней координации России, США и Украины. Об этом он написал в соцсети X, комментируя видео с отправлением конвоя.
По словам Дмитриева, в координации операции участвуют первая леди США Мелания Трамп, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов и девять машин скорой помощи. В колонне предусмотрен транспорт для лежачих людей, а также отдельный автобус для жителей с домашними животными. По объявленному плану, записаться на выезд и сесть в автобусы жители могли до 14:00 мск 30 октября. Раздачу гуманитарной помощи решили проводить после этого времени, чтобы избежать большого скопления людей.
Напомним, с 04:00 мск 27 октября был установлен режим тишины на Херсонском направлении. Это потребовалось для подготовки гуманитарной операции в Алёшках. Стороны согласовали прекращение огня при содействии первой леди США Мелании Трамп. При этом жители населённого пункта отказались выезжать в сторону Киева, а предпочли эвакуироваться с российкими солдатами.