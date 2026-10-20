До зимы рукой подать: Температура в Москве впервые за осень приблизилась к нулю

Ночь на 20 октября стала самой холодной в Москве с начала календарной осени. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, опустилась практически до нулевой отметки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно первоначальным данным синоптиков, ночью столбики термометров показали всего плюс 0,3 градуса. Это оказалось самым низким значением за последние полтора месяца.

Предыдущий осенний минимум был установлен 4 октября. Тогда температура воздуха в Москве снизилась до плюс двух градусов. Таким образом, минувшая ночь оказалась холоднее на 1,7 градуса.

До этого среди наиболее холодных ночей нынешней осени выделялись 2 октября, когда температура составила плюс 3,2 градуса, и 8 октября с показателем плюс 4,5 градуса.

Похолодание связано с влиянием скандинавского антициклона, который принёс в центральные регионы России ясную и маловетреную погоду. Такие условия способствуют быстрому охлаждению воздуха в ночные часы.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус позднее сообщил об обновлении температурного минимума. По его сведениям, утром 20 октября температура на ВДНХ опустилась уже до минус 0,1 градуса, а значит, в столице зафиксировали первые осенние заморозки.

Несмотря на холодную ночь, днём во вторник синоптики прогнозируют в Москве преимущественно солнечную погоду без осадков. Воздух должен прогреться до плюс 9–11 градусов, а в Подмосковье ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов.