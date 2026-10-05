«Душа и психика в аду»: Самойлова выложила душераздирающее обращение из-за угроз

Оксана Самойлова призналась, что переживает тяжёлый период и находится «где-то на грани». По словам блогерши, ей поступают угрозы, её номер телефона оказался в открытом доступе, а аккаунты в соцсетях пытаются взломать.

«Моя душа и психика в аду бесконечном», — призналась блогерша. Она добавила, что каждый день вынуждена заставлять себя работать и заниматься привычными делами, чтобы сохранить хоть какие-то точки опоры.

Самойлова также заявила, что продолжает держаться прежде всего ради четверых детей. Работу и обязательства она назвала тем, что пока помогает ей справляться с происходящим. Блогерша рассказала, что старается не показывать детям собственные переживания, чтобы сохранить для них чувство стабильности и не лишать семью опоры.

Самойлова также пожаловалась на давление со стороны неизвестных. По её словам, ей угрожают, пытаются получить доступ к страницам в соцсетях, а её телефонный номер оказался в открытом доступе. Модель попросила прекратить происходящее. Блогерша подчеркнула, что вынуждена оправдываться за то, чего, по её словам, не совершала, и сейчас пытается всеми способами помочь себе пережить сложившуюся ситуацию. Самойлова добавила, что всю жизнь старалась помогать другим. По её словам, она участвовала в спасении детей, поддерживала сотни животных, помогала детским домам и людям, которые встречались ей на жизненном пути.

Эмоциональное обращение появилось вскоре после выхода большого интервью Самойловой Ксении Собчак. В нём блогерша подробно рассказывала о многолетних проблемах в отношениях с Джиганом, конфликтах в семье и угрозах, которые, по её словам, звучали в её адрес.