«Душа и психика в аду»: Самойлова выложила душераздирающее обращение из-за угроз
Самойлова находится в «аду» из-за угроз, попыток взлома и слива номера телефона
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana
Оксана Самойлова призналась, что переживает тяжёлый период и находится «где-то на грани». По словам блогерши, ей поступают угрозы, её номер телефона оказался в открытом доступе, а аккаунты в соцсетях пытаются взломать.
«Моя душа и психика в аду бесконечном», — призналась блогерша. Она добавила, что каждый день вынуждена заставлять себя работать и заниматься привычными делами, чтобы сохранить хоть какие-то точки опоры.
Самойлова также заявила, что продолжает держаться прежде всего ради четверых детей. Работу и обязательства она назвала тем, что пока помогает ей справляться с происходящим. Блогерша рассказала, что старается не показывать детям собственные переживания, чтобы сохранить для них чувство стабильности и не лишать семью опоры.
Самойлова также пожаловалась на давление со стороны неизвестных. По её словам, ей угрожают, пытаются получить доступ к страницам в соцсетях, а её телефонный номер оказался в открытом доступе. Модель попросила прекратить происходящее. Блогерша подчеркнула, что вынуждена оправдываться за то, чего, по её словам, не совершала, и сейчас пытается всеми способами помочь себе пережить сложившуюся ситуацию. Самойлова добавила, что всю жизнь старалась помогать другим. По её словам, она участвовала в спасении детей, поддерживала сотни животных, помогала детским домам и людям, которые встречались ей на жизненном пути.
Эмоциональное обращение появилось вскоре после выхода большого интервью Самойловой Ксении Собчак. В нём блогерша подробно рассказывала о многолетних проблемах в отношениях с Джиганом, конфликтах в семье и угрозах, которые, по её словам, звучали в её адрес.
Ранее Life.ru подробно разбирал, что происходило с Джиганом после развода с Оксаной Самойловой. В материале мы рассказали о скандале вокруг рэпера, его лечении в рехабе и последствиях семейного кризиса. Позже мать Самойловой заявила об угрозах со стороны Джигана в адрес дочери и внуков. Сам рэпер эти обвинения отрицает. Также Life.ru писал об иске Самойловой об ограничении его родительских прав и публиковал позицию Джигана по поводу разгоревшегося скандала.
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