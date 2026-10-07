Экс-аналитик ЦРУ Джонсон допустил переезд властей Украины из Киева во Львов

Украинским властям, возможно, придётся перенести работу из Киева во Львов на фоне российских ударов. Такой прогноз сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«В связи с российскими ударами властям Украины придется перебраться во Львов. Они не смогут оставаться в Киеве и продолжать там работать», — сказал Джонсон.

По его оценке, российские войска одновременно оказывают давление на украинскую сторону на разных участках линии соприкосновения. Аналитик также связал свой прогноз с ударами по Киеву и инфраструктурным объектам.

«Мы видим, что атаки российских войск идут с севера на юг... и вдоль всей линии соприкосновения они продвигаются вперед. Это происходит одновременно с ударами по Киеву и объектам инфраструктуры», — добавил он.