Экс-аналитик ЦРУ Джонсон допустил переезд властей Украины из Киева во Львов
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Украинским властям, возможно, придётся перенести работу из Киева во Львов на фоне российских ударов. Такой прогноз сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
«В связи с российскими ударами властям Украины придется перебраться во Львов. Они не смогут оставаться в Киеве и продолжать там работать», — сказал Джонсон.
По его оценке, российские войска одновременно оказывают давление на украинскую сторону на разных участках линии соприкосновения. Аналитик также связал свой прогноз с ударами по Киеву и инфраструктурным объектам.
«Мы видим, что атаки российских войск идут с севера на юг... и вдоль всей линии соприкосновения они продвигаются вперед. Это происходит одновременно с ударами по Киеву и объектам инфраструктуры», — добавил он.
Ранее Life.ru сообщал об ударе по Северному мосту через Днепр в Киеве, о котором 4 октября заявило Минобороны России. В ведомстве утверждали, что переправа использовалась для перевозки военнослужащих и военных грузов. На следующий день Дмитрий Песков объяснил изменение характера российских ударов действиями украинской стороны. Одновременно удары затрагивают транспортную инфраструктуру: Financial Times сообщила о сокращении резерва локомотивов на Украине на фоне повреждений железнодорожной сети. В Киеве также усиливают меры защиты инфраструктуры: 1 октября Зеленский сообщил о корректировке системы реагирования на удары по украинской столице.
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