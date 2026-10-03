Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 12:04

Ещё 70 зданий за сутки: ВС РФ продвинулись в Доброполье

Минобороны: ВС РФ за сутки освободили 70 зданий в Доброполье

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военнослужащие за сутки освободили 70 зданий в Доброполье в ДНР. В ходе боёв также уничтожены более 20 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение суток освобождены 70 зданий, уничтожено более 20 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Бои в городской черте продолжаются уже несколько недель. 1 октября Минобороны сообщало, что за предыдущие сутки российские подразделения освободили в Доброполье ещё 93 здания. Днём ранее ведомство заявляло о переходе под контроль 164 объектов в северо-восточной, центральной и южной частях города.

Активные действия на этом направлении начались раньше. 22 сентября Минобороны объявило о завершении окружения крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Спустя два дня российская сторона сообщила об освобождении расположенного рядом села Доброполье, также известного как Малое.

«Центр» жмёт: Бойцы РФ рассказали, как брали Марьевку с воздуха и земли
«Центр» жмёт: Бойцы РФ рассказали, как брали Марьевку с воздуха и земли

За продвижение на этом участке отвечает в том числе 51-я общевойсковая армия группировки войск «Центр». В конце сентября Минобороны сообщало, что её подразделения расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города.

Больше новостей о ситуации на линии боевого соприкосновения и действиях российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar