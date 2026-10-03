Ещё 70 зданий за сутки: ВС РФ продвинулись в Доброполье

Российские военнослужащие за сутки освободили 70 зданий в Доброполье в ДНР. В ходе боёв также уничтожены более 20 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение суток освобождены 70 зданий, уничтожено более 20 боевиков ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Бои в городской черте продолжаются уже несколько недель. 1 октября Минобороны сообщало, что за предыдущие сутки российские подразделения освободили в Доброполье ещё 93 здания. Днём ранее ведомство заявляло о переходе под контроль 164 объектов в северо-восточной, центральной и южной частях города.

За продвижение на этом участке отвечает в том числе 51-я общевойсковая армия группировки войск «Центр». В конце сентября Минобороны сообщало, что её подразделения расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города.