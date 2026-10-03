«Центр» жмёт: Бойцы РФ рассказали, как брали Марьевку с воздуха и земли

Российские бойцы группировки «Центр» внезапно атаковали позиции ВСУ в Марьевке после установления контроля над Золотым Колодезем. Во время продвижения оператор БПЛА Кирилл Курандо поразил тяжёлый украинский дрон «Баба-яга», а последующая детонация уничтожила находившийся рядом склад с боеприпасами, сообщил Life.ru Народный фронт.

Бойцы «Центра» рассказали об освобождении Марьевки в ДНР. Видео © Народный фронт

Разведка заметила, как украинские военные готовили «Бабу-ягу» к вылету. Курандо направил свой дрон к цели и попал в подвал, после чего там произошла мощная детонация. Ранее Life.ru рассказывал о нестандартной тактике, которую подразделения «Центра» применили при освобождении Марьевки и Гулево.

«Основная фишка — это внезапность с разных направлений. Они даже не успевают, потому что при огневом контракте контакте инстинкт самосохранения мы работаем первыми», — рассказал заместитель командира взвода Тлеужан Кайрымов.

Расчёты БПЛА, по словам российских военнослужащих, контролировали пути отхода украинских подразделений из населённого пункта. Штурмовые группы при этом использовали антидроновые накидки, которые помогают снизить заметность бойцов для беспилотников.

Такие изделия для фронта в том числе шьют участницы волонтёрских объединений «Народные полки». Народный фронт также передал военнослужащим группировки «Центр» бронежилеты, каски и другую необходимую амуницию.

Марьевку Минобороны РФ объявило взятой под контроль 19 сентября. Незадолго до этого группировка «Центр» заняла Золотой Колодезь, расположенный на том же Добропольском направлении.

После Марьевки подразделения «Центра» продолжили продвижение на этом участке. 25 сентября российская сторона сообщила об установлении контроля над селом Доброполье, а к концу месяца — о дальнейшем продвижении севернее одноимённого города и взятии Весёлого Поля.