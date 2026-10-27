«Есть чему поучиться»: Дмитриев поставил Трампа в пример бюрократам ЕС и Британии
Дмитриев: ЕС и Британии стоит поучиться у Трампа на примере Алёшек
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Евросоюзу и Великобритании стоило бы перенять у президента США Дональда Трампа подход к решению гуманитарных вопросов на Украине. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Поводом стало начало гуманитарного перемирия в Алёшках Херсонской области, организованного при участии первой леди США Мелании Трамп. По мнению Дмитриева, американский лидер и его команда последовательно выступают за миротворческие инициативы вместо дальнейшей эскалации конфликта.
«Бюрократам из ЕС и Великобритании есть чему поучиться у такого подхода», — написал спецпредставитель президента России.
Напомним, 27 октября с 04:00 по московскому времени в районе Алёшек начал действовать локальный режим прекращения огня. Как сообщало Минобороны РФ, российские военные приостановили боевые действия на Херсонском направлении для подготовки гуманитарной операции. Украинская сторона также подтвердила начало перемирия.
Ранее Life.ru рассказывал, что российский омбудсмен Яна Лантратова и её украинский коллега Дмитрий Лубинец провели переговоры, в ходе которых обсудили организацию гуманитарной миссии. При этом старший советник Мелании Трамп Марк Бекман сообщил о подробном плане операции, расписанном практически поминутно. Содержание согласованных документов он не раскрыл. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что перемирие в Алёшках может стать примером для аналогичных гуманитарных договорённостей на других участках.
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