«Есть чему поучиться»: Дмитриев поставил Трампа в пример бюрократам ЕС и Британии

Евросоюзу и Великобритании стоило бы перенять у президента США Дональда Трампа подход к решению гуманитарных вопросов на Украине. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Поводом стало начало гуманитарного перемирия в Алёшках Херсонской области, организованного при участии первой леди США Мелании Трамп. По мнению Дмитриева, американский лидер и его команда последовательно выступают за миротворческие инициативы вместо дальнейшей эскалации конфликта.

«Бюрократам из ЕС и Великобритании есть чему поучиться у такого подхода», — написал спецпредставитель президента России.

Напомним, 27 октября с 04:00 по московскому времени в районе Алёшек начал действовать локальный режим прекращения огня. Как сообщало Минобороны РФ, российские военные приостановили боевые действия на Херсонском направлении для подготовки гуманитарной операции. Украинская сторона также подтвердила начало перемирия.