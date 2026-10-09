ФОМ: 73% россиян положительно оценивают работу Путина
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Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 71%. Такие результаты получил Фонд «Общественное мнение» по итогам опроса, проведённого со 2 по 4 октября.
Исследование охватило 1,5 тысячи россиян в 51 субъекте страны. Хорошо работу главы государства оценивают 73% участников опроса.
Положительную оценку деятельности правительства дали 47% респондентов. При этом 53% опрошенных заявили, что председатель правительства Михаил Мишустин хорошо выполняет свою работу.
«Единая Россия» сохраняет первое место среди политических партий с показателем поддержки 38%. За КПРФ готовы проголосовать 15% опрошенных, за ЛДПР — 9%.
«Новые люди» получили 8% поддержки. За «Справедливую Россию» высказались 3% участников исследования.
Рейтинги Владимира Путина на протяжении 2026 года оставались высокими. В июне Life.ru сообщал, что, по данным ФОМ, президенту доверяли 73% россиян, а 75% положительно оценивали его работу на посту главы государства. В последующих замерах показатель доверия менялся незначительно. В августе ФОМ зафиксировал доверие к Путину на уровне 71%, при этом 70% опрошенных заявили, что он хорошо выполняет свою работу. В начале октября данные двух ведущих социологических служб вновь показали высокий уровень поддержки главы государства. Life.ru сообщал, что по опросу ФОМ 70% россиян заявили о доверии Путину, а 72% положительно оценили его работу. На этом фоне сохраняется и высокая оценка роли президента в международной политике. 7 октября Life.ru писал, что восемь из десяти россиян считают Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров.
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