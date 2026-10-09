ФОМ: 73% россиян положительно оценивают работу Путина

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 71%. Такие результаты получил Фонд «Общественное мнение» по итогам опроса, проведённого со 2 по 4 октября.

Исследование охватило 1,5 тысячи россиян в 51 субъекте страны. Хорошо работу главы государства оценивают 73% участников опроса.

Положительную оценку деятельности правительства дали 47% респондентов. При этом 53% опрошенных заявили, что председатель правительства Михаил Мишустин хорошо выполняет свою работу.

«Единая Россия» сохраняет первое место среди политических партий с показателем поддержки 38%. За КПРФ готовы проголосовать 15% опрошенных, за ЛДПР — 9%.

«Новые люди» получили 8% поддержки. За «Справедливую Россию» высказались 3% участников исследования.