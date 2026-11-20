Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна выступил против поездки европейских представителей в Москву для обсуждения украинского урегулирования. В ответ на предложение президента России Владимира Путина дипломат заявил, что не видит новых тем для переговоров. Свою позицию он изложил в социальной сети X.

«Для обсуждения нет ничего нового», — написал эстонский министр.

По мнению Цахкны, европейская позиция по украинскому конфликту остаётся неизменной, поэтому поездка в российскую столицу ничего не изменит. Вместо новых дипломатических встреч он предложил сосредоточиться на прекращении огня, которое, по его словам, должно стать первым шагом к мирным переговорам.

Глава эстонского МИД также выступил против обсуждения российских предложений по европейской безопасности, которые могут затрагивать право государств самостоятельно выбирать внешнеполитический курс. Он призвал продолжать санкционное давление на Москву и укреплять поддержку Киева.

Поводом для такой реакции стало заявление Путина на пресс-конференции в китайском Шэньчжэне. Российский лидер сообщил, что Москва направила европейским представителям приглашения по дипломатическим каналам, чтобы выяснить их позицию по украинскому урегулированию и определить дальнейший формат переговоров.