Гусев: В Воронежской области вновь объявлена ракетная опасность, работают сирены

В Воронежской области вновь объявлена ракетная опасность. В регионе работают системы оповещения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона обратился к жителям с предупреждением и призвал их незамедлительно принять меры безопасности.

Тем, кто находится дома, необходимо укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Для этого подойдут коридор, ванная комната или кладовая.

Людям, которых сигнал тревоги застал на улице, губернатор рекомендовал как можно скорее зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Это уже не первая ракетная тревога в регионе за сутки. Как ранее сообщал Life.ru, утром 26 октября опасность объявляли в 05:47 мск. Позднее предупреждение отменили.