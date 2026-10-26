Гусев: В Воронежской области вновь объявлена ракетная опасность, работают сирены
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В Воронежской области вновь объявлена ракетная опасность. В регионе работают системы оповещения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона обратился к жителям с предупреждением и призвал их незамедлительно принять меры безопасности.
Тем, кто находится дома, необходимо укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Для этого подойдут коридор, ванная комната или кладовая.
Людям, которых сигнал тревоги застал на улице, губернатор рекомендовал как можно скорее зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Это уже не первая ракетная тревога в регионе за сутки. Как ранее сообщал Life.ru, утром 26 октября опасность объявляли в 05:47 мск. Позднее предупреждение отменили.
Напомним, минувшей ночью и утром силы ПВО уничтожили над Воронежской областью 113 беспилотников, более 70 из них — непосредственно над областным центром. По данным губернатора, жертвами атаки стали два человека, ещё 17 получили ранения, включая ребёнка. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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