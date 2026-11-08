Льюис Хэмилтон формально получил штраф сразу в 75 позиций на стартовой решётке Гран-при Сан-Паулу «Формулы-1». Звучит абсурдно при пелотоне из 22 машин, но британец в итоге стартует не последним, а 20-м. Всё из-за особенностей регламента и огромного количества новых компонентов, которые Ferrari пришлось установить на его машину.

Изначально Хэмилтону грозила потеря десяти мест за установку пятого двигателя внутреннего сгорания при разрешённых четырёх на сезон. Такой же штраф получил его напарник Шарль Леклер.

Однако во время третьей тренировки Хэмилтон пожаловался на вибрацию двигателя. После возвращения на трассу Ferrari потеряла мощность, в кокпите появился дым, и команда решила заменить всю силовую установку.

После этого штраф начал расти почти как счётчик. Шестой двигатель внутреннего сгорания добавил ещё пять позиций. Новый турбокомпрессор, комплект выхлопной системы, MGU-K, накопитель энергии, блок управляющей электроники и вспомогательный компонент силовой установки принесли ещё по десять мест каждый.

Вместе с первоначальными десятью получилось 75 позиций штрафа.

Но отправить Хэмилтона условно на 86-е место невозможно. Правила FIA предусматривают, что при суммарном штрафе более 15 позиций гонщик автоматически оказывается среди пилотов, которых отправляют в конец стартовой решётки.

А дальше начинается самое интересное. Такие пилоты располагаются между собой с учётом результата квалификации. Хэмилтон показал 11-е время, Макс Ферстаппен — 16-е, а Серхио Перес — 21-е. При этом Ферстаппен и Перес сами получили по 30 штрафных позиций за замену компонентов силовой установки.

В результате Хэмилтон стартует 20-м, Ферстаппен — 21-м, а Перес — последним, 22-м. То есть британец получил на 45 штрафных мест больше Ферстаппена, но всё равно оказался впереди него на стартовой решётке.

Для Ferrari удар особенно болезненный: ещё неделю назад Хэмилтон завоевал поул в Мексике, а в Бразилии будет вынужден прорываться практически через весь пелотон. Сам британец после квалификации признался, что фактически использовал сессию как тест новой силовой установки перед гонкой.