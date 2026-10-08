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Опубликовано 8 октября, 16:35

Хоценко: Один БПЛА достиг северного промышленного узла в Омской области

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Российские силы ПВО сбили большую часть беспилотников, атаковавших Омскую область, однако один дрон сумел достичь северного промышленного узла. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко 8 октября.

На месте происшествия уже работают оперативные службы, а военные продолжают отражать налёт. Глава области призвал жителей сохранять спокойствие и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по номеру 112.

Он также предупредил о распространении противоречивых и недостоверных сведений, попросив доверять исключительно официальным источникам. Ситуация остаётся под контролем.

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Ранее Life.ru сообщал о начале атаки беспилотников на Омскую область. Тогда Хоценко рассказал о приведении экстренных служб в режим повышенной готовности. Власти попросили население не поддаваться панике и обращаться за помощью при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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