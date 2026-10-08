Хоценко: Один БПЛА достиг северного промышленного узла в Омской области
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Российские силы ПВО сбили большую часть беспилотников, атаковавших Омскую область, однако один дрон сумел достичь северного промышленного узла. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко 8 октября.
На месте происшествия уже работают оперативные службы, а военные продолжают отражать налёт. Глава области призвал жителей сохранять спокойствие и сообщать обо всех подозрительных ситуациях по номеру 112.
Он также предупредил о распространении противоречивых и недостоверных сведений, попросив доверять исключительно официальным источникам. Ситуация остаётся под контролем.
Ранее Life.ru сообщал о начале атаки беспилотников на Омскую область. Тогда Хоценко рассказал о приведении экстренных служб в режим повышенной готовности. Власти попросили население не поддаваться панике и обращаться за помощью при возникновении чрезвычайных ситуаций.
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