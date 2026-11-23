США используют истории о рептилоидах и НЛО, чтобы отвлекать внимание от собственных проблем и создавать иллюзию своего превосходства. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал уфолог, учёный Юрий Григорьев, комментируя завирусившееся видео с пресс-конференции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Эксперт раскритиковал американский подход к теме пришельцев.

По мнению собеседника Life.ru, Вашингтон стремится любой ценой сохранить первенство в вопросах НЛО, независимо от того, какую информацию приходится распространять. Григорьев считает, что американцы чередуют публикации документов о неопознанных объектах с заведомо сомнительными историями, пытаясь убедить общественность в своей исключительной осведомлённости.

Смотрите, у нас чуть ли не договорённость с НЛО, и только мы можем вас защитить. Юрий Григорьев Уфолог, ученый

Он назвал происходящее игрой в «кнут и пряник», где серьёзные сообщения соседствуют с откровенно фантастическими сюжетами. Григорьев полагает, что подобная информационная тактика позволяет США одновременно изображать могущество и подогревать интерес к загадочным явлениям.

При этом сам исследователь в существование рептилоидов не верит, считая это понятие скорее нарицательным. Григорьев усомнился в трактовке кадров с участником пресс-конференции Мамдани и напомнил, что публикация записи на официальном ресурсе ещё не гарантирует достоверности всех распространяемых вокруг неё утверждений. По его словам, современные технологии позволяют незаметно изменять внешность человека на видео.

В то же время Григорьев убеждён, что другие цивилизации существуют, хотя доказательств этого не привёл. По его представлениям, человеческое строение тела с головой, руками и ногами является высшей формой развития, поэтому принципиально иной облик разумных существ он исключает. Контакт с другим миром, считает уфолог, станет возможен только тогда, когда обе стороны окажутся способны понимать друг друга.

Отдельно эксперт предложил собственную трактовку слова «рептилоид», связав его с медлительностью мышления. Он считает, что распространители подобных историй сами демонстрируют неспособность осмыслить устройство мира и предназначение человека.

«Сегодня США как раз демонстрируют, что их интеллект ниже российского. Вы сами видели, что предыдущий президент был явно не в себе», — отметил он.

Критике уфолога подверглось и американское руководство. Он вспомнил поведение бывшего президента Джо Байдена, а Дональда Трампа упрекнул в стремлении увековечить собственное имя, в том числе на военном корабле. Ранее американские СМИ действительно сообщали об обсуждении переименования строящегося авианосца в честь Трампа, однако 20 ноября представители ВМС США уточнили, что корабль сохранит название USS Doris Miller.

По версии Григорьева, внутренние противники Трампа могут использовать тему НЛО для политической борьбы, а разговоры о пришельцах помогают переключать внимание с переговоров, не принёсших желаемых результатов. Он убеждён, что американцы сознательно разыгрывают эту тему через телевидение и другие информационные площадки, хотя доказательств организованной кампании не представил.

Напомним, поводом для обсуждения стала пресс-конференция Мамдани 20 ноября, посвящённая планам закрытия тюремного комплекса Райкерс-Айленд. Внимание зрителей привлёк стоявший за мэром депутат законодательного собрания штата Нью-Йорк Джордан Райт, который на мгновение закатил глаза. Впоследствии политик отверг предположения о своей «нечеловеческой» природе.