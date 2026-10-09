«К нему никто не приедет даже на поминки»: Медведев высмеял Мерца, возмущённого встречей Шрёдера с Путиным

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко ответил на возмущение канцлера Германии Фридриха Мерца из-за визита Герхарда Шрёдера в Москву. Поводом стала встреча бывшего главы правительства ФРГ с президентом РФ Владимиром Путиным.

«К Мерцу никто не приедет даже на поминки», — прокомментировал российский политик.

Немецкий руководитель ранее раскритиковал участие своего предшественника в праздновании дня рождения президента России. О его реакции сообщил представитель правительства ФРГ.

Накануне Кремль опубликовал совместные фотографии Путина и Шрёдера. На снимках они пожимают друг другу руки в домашней обстановке. Кадры сделаны 7 октября, когда российский лидер отмечал 74-летие. На заднем плане видны русская печь и самовар.

Как ранее сообщал Life.ru, Шрёдер приехал в Москву по делам компании «Глобус». Путин узнал о его прибытии из СМИ и пригласил давнего друга к себе домой. В начале октября экс-канцлер вошёл в наблюдательный совет «Гиперглобуса», где займётся стратегическим развитием бизнеса в России.