Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал отменить антиправительственные демонстрации, запланированные на 8 и 9 ноября, в том числе у Конституционного суда в Варшаве. Причиной стал объявленный президентом Каролем Навроцким национальный траур после массовой стрельбы в Кракове. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Рафал Бохенек.