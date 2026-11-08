Качиньский призвал отменить протесты в Польше из-за трагедии в Кракове
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Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал отменить антиправительственные демонстрации, запланированные на 8 и 9 ноября, в том числе у Конституционного суда в Варшаве. Причиной стал объявленный президентом Каролем Навроцким национальный траур после массовой стрельбы в Кракове. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Рафал Бохенек.
По словам Бохенека, Качиньский попросил сторонников отказаться от уличных акций в знак уважения к жертвам нападения. Призыв касается митингов против действий правительства Дональда Туска, которые оппозиция считает незаконным вмешательством в работу Конституционного трибунала.
Политический кризис вокруг высшего судебного органа Польши обострился в конце октября. После смены руководства отстранённому председателю суда Богдану Свенчковскому запретили входить в здание. Уже 3 ноября тысячи поляков вышли на протест в Варшаве. Позднее противостояние переместилось и в парламент: депутаты «Права и справедливости» развернули в Сейме транспарант «Туск — диктатор».
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