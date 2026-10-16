«Какая может быть демография?»: В России предлагают считать дорогу до офиса свыше 1,5 часа частью рабочего времени

Дорогу до работы продолжительностью свыше полутора часов в одну сторону предложили включать в рабочее время или компенсировать сотрудникам. С такой инициативой в беседе с Life.ru выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, многочасовые поездки лишают людей времени на семью, отдых и заботу о здоровье.

«Сегодня многие россияне тратят на дорогу до работы и обратно по два, три, а иногда и четыре часа в день. Это время человек проводит в транспорте, в пробках, в метро, в электричках. Он не отдыхает, не занимается семьёй, не воспитывает детей, не молится, не читает. Он просто едет. И это время, по сути, отнимается у его жизни», — заявил Иванов.

Он считает, что затраты времени на дорогу должны получить законодательное признание. При этом речь может идти как о включении поездок в рабочее время, так и о других способах компенсации.

«Это не популизм. Это вопрос справедливости и заботы о здоровье людей. Человек, который тратит три часа в день только на то, чтобы добраться до офиса и вернуться домой, работает не восемь часов, а одиннадцать», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Среди возможных вариантов Иванов назвал дополнительный выходной, сокращённый рабочий день или денежную надбавку. Конкретный механизм ещё предстоит определить: пока это общественная инициатива.

Особенно остро проблема, по его мнению, стоит в мегаполисах. Люди живут в пригородах, поскольку не могут позволить себе жильё ближе к работе, рано встают и возвращаются домой поздно вечером.

«У них не остаётся времени ни на детей, ни на отдых, ни на молитву. Это разрушает семьи. Это разрушает здоровье. Это разрушает человека. И государство не может делать вид, что этого нет», — считает Иванов.

Он связал вопрос транспортной доступности работы с задачами поддержки семей и рождаемости.

«Мы говорим о демографии, о поддержке семей. Но какая может быть демография, если у человека нет времени на семью? Какие могут быть дети, если супруги видят друг друга только по выходным?» — задался вопросом общественник.

Иванов призвал Минтруд, депутатов Госдумы и ответственных за социальную политику рассмотреть его предложение.

«Это не просьба о подачке. Это требование справедливости. Если работодатель требует, чтобы человек был на рабочем месте, он должен понимать, что дорога — это тоже часть труда. И это должно быть учтено», — заключил он.

Ранее Life.ru рассказывал, что фактическая продолжительность рабочего дня россиян в первом полугодии 2026 года составила в среднем 7,39 часа. По данным Росстата, показатель сократился на 0,5% относительно аналогичного периода прошлого года.