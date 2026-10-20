Комитет Госдумы единогласно поддержал Ядрова на пост министра транспорта

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры единогласно поддержал кандидатуру руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта России. Решение приняли по итогам заседания во вторник, 20 октября.

«Я вас поздравляю, комитет поддерживает вашу кандидатуру на должность министра», — обратился к Ядрову председатель комитета Евгений Москвичев после голосования.

Теперь кандидатуру главы Росавиации предстоит рассмотреть Госдуме. Окончательное голосование по кадровым назначениям запланировано на 21 октября. Если депутаты поддержат Ядрова, решение о его назначении примет президент России.

Во время обсуждения своей кандидатуры Ядров назвал одним из главных приоритетов защиту транспортной инфраструктуры от беспилотников и кибератак. Он также пообещал продолжить развитие общественного транспорта, дорожной сети и транспортных коридоров.