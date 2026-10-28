Корчунов: Жалоб от экипажа «Профессора Молчанова» не поступало

Экипаж российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене, чувствует себя нормально и не обращался к послу России в Норвегии с жалобами на условия пребывания. Сам корабль технически исправен и готов покинуть архипелаг после соответствующего судебного решения. Об этом рассказал посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в интервью kp.ru.

По словам дипломата, часть моряков остаётся на борту, остальные размещены в Баренцбурге в помещениях государственного треста «Арктикуголь». Там им предоставлены гостиница и хостел с необходимыми бытовыми условиями. Всего в посёлке сейчас находятся порядка 9–10 членов команды.

Корчунов подчеркнул, что неоднократно интересовался положением экипажа и поручал генеральному консулу России на Шпицбергене оказывать морякам всестороннюю помощь. При этом никаких жалоб непосредственно до посла не поступало.

Российский дипломат также рассказал о судебном разбирательстве. 19 октября в Норвегии состоялись слушания, на которых стороны представили свои позиции по делу. Интересы России защищают местные адвокаты. По словам Корчунова, результаты заседания ожидаются в ближайшие дни, однако само разбирательство может затянуться из-за отсутствия чётких сроков рассмотрения подобных дел в норвежском законодательстве.

Посол обратил внимание, что длительная стоянка судна требует значительных расходов. Необходимо выплачивать зарплату экипажу, закупать топливо и поддерживать оборудование в рабочем состоянии.

Напомним, в сентябре норвежские власти арестовали «Профессора Молчанова» в порту Баренцбурга по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Обеспечительная мера связана с исполнением арбитражного решения о взыскании с России около 4,22 миллиарда долларов за утраченные компанией активы в Крыму. Москва оспаривает правомерность этих требований. Судну запретили покидать порт до нового решения властей.

Пассажиры и часть экипажа задержанного судна вернулись в Россию. Их возвращение организовали при участии «Арктикугля», российских ведомств и норвежских властей. В конце месяца официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об обжаловании ареста. Дипломат подчеркнула необходимость скорейшего возвращения корабля с учётом завершающегося навигационного сезона.

В октябре генеральный директор треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов допустил, что окончательное решение по делу может быть принято до конца 2026 года. Он также уточнил, что норвежский суд отложил рассмотрение требования о принудительной продаже судна, предоставив российской стороне возможность представить возражения.