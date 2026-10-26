Коц призвал ответить на удары ВСУ по городам РФ «полной и беспросветной тишиной»

Военный корреспондент Александр Коц призвал ужесточить ответ на удары ВСУ по российским городам, допустив дальнейшее усиление атак на украинскую энергетику. Свою позицию он выразил в Telegram-канале.

«Хотите режима тишины в энергетике? Будет вам тишина. Полная и беспросветная», — написал журналист.

По мнению Коца, удары по Белгороду, Воронежу и Орлу связаны с подготовкой к очередному раунду переговоров России, США и Украины. Он считает, что Киев пытается продемонстрировать способность атаковать российский тыл и за счёт этого добиться более выгодных условий. Ранее Life.ru уже рассказывал об этой оценке военкора.

Журналист полагает, что атаки преследуют и другую цель — усилить давление на российское общество. Однако, по его оценке, подобная тактика не заставляет людей соглашаться на уступки, а лишь вызывает более жёсткую реакцию. При этом Коц не считает соразмерный ответ достаточным и предлагает повышать ставки.

Поводом для его публикации стали последние атаки на российские регионы. В ночь на 26 октября над Воронежской областью, по словам губернатора Александра Гусева, уничтожили 113 беспилотников. В результате налёта погибли три человека, пострадали 39. Обломки дронов также упали на пассажирский поезд, следовавший из Анапы в Москву.

Коц связывает происходящее с обсуждением возможного энергетического перемирия и договорённостей по Чёрному морю. Владимир Зеленский ранее обозначил эти темы среди приоритетов Киева. По мнению военкора, украинские власти пытаются сочетать военное давление с предложениями об ограничении ударов по отдельным объектам. Это оценка журналиста, а не официальная позиция российского военного ведомства.

Дополнительным обстоятельством Коц назвал запланированное на 27 октября гуманитарное перемирие в районе Алёшек Херсонской области. Он считает, что новые атаки способны осложнить атмосферу перед дипломатическими контактами.

Ранее Life.ru сообщал о попытках Киева и Вашингтона ускорить переговоры с Москвой. По данным «Украинской правды», украинская и американская стороны хотят перенести встречу в Абу-Даби на более ранний срок. Источники издания связывают эту инициативу с опасениями Киева по поводу состояния энергоснабжения в преддверии зимы. Изначально консультации планировались на вторую декаду ноября, однако теперь обсуждается возможность начать их на неделю раньше.