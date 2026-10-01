Кто это финансирует? В Польше вспыхнул спор из-за «следа Азова»* в Варшаве
Депутаты PiS потребовали проверить центр украинских ветеранов «Азова»* в Варшаве
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Депутаты польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) потребовали от правительства Дональда Туска объяснить обстоятельства работы Украинского центра ветеранов в Варшаве. Политики заявили о его связях со средой «Азова»* и призвали проверить организацию силами польских спецслужб. Обращение парламентариев приводит VideoParlament.
С запросом выступили Анджей Сливка, Рафал Вебер и Артур Хойецкий. Их интересует, знали ли власти о создании центра, согласовывали ли его деятельность, проводилась ли проверка на предмет возможных рисков и кто финансирует проект. Отдельно депутаты спросили, могут ли на работу организации направляться деньги из польского бюджета.
Представители PiS утверждают, что центр связан со средой украинского движения «Азов»*. Центр создаёт общественная организация «Корпус ветеранов», связанная со средой 3-го армейского корпуса ВСУ; среди заявленных направлений её работы — помощь ветеранам и их семьям, в том числе психологическая и профессиональная.
Претензии депутатов затронули и исторический спор Варшавы с Киевом. Политики раскритиковали, по их мнению, недостаточно жёсткую реакцию польского правительства на вопросы, связанные с памятью об ОУН-УПА**, и потребовали от Туска обозначить позицию по этой теме.
Польско-украинские разногласия вокруг исторической памяти в последние недели уже неоднократно выходили на политический уровень. В сентябре Дональд Туск призвал Киев не оправдывать преступления времён Волынской трагедии, подчеркнув, что Варшава продолжает считать этот вопрос принципиальным. Польский евродепутат Гжегож Браун ранее разбил памятник членам УПА** у украинской границы, заявив, что монумент оскорбляет память жертв. Позднее на марше в Варшаве участники выступили против дальнейшего вовлечения Польши в конфликт и публично затронули тему Бандеры. Ещё одним эпизодом стали сообщения о граффити с именами украинских националистов и запрещённой символикой в польских городах. На этом фоне польские власти одновременно продолжают сотрудничество с Киевом, а Туск подчёркивал, что исторические споры не должны разрушать нынешние отношения двух стран.
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* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.
** Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.