Кто это финансирует? В Польше вспыхнул спор из-за «следа Азова»* в Варшаве

Депутаты польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) потребовали от правительства Дональда Туска объяснить обстоятельства работы Украинского центра ветеранов в Варшаве. Политики заявили о его связях со средой «Азова»* и призвали проверить организацию силами польских спецслужб. Обращение парламентариев приводит VideoParlament.

С запросом выступили Анджей Сливка, Рафал Вебер и Артур Хойецкий. Их интересует, знали ли власти о создании центра, согласовывали ли его деятельность, проводилась ли проверка на предмет возможных рисков и кто финансирует проект. Отдельно депутаты спросили, могут ли на работу организации направляться деньги из польского бюджета.

Представители PiS утверждают, что центр связан со средой украинского движения «Азов»*. Центр создаёт общественная организация «Корпус ветеранов», связанная со средой 3-го армейского корпуса ВСУ; среди заявленных направлений её работы — помощь ветеранам и их семьям, в том числе психологическая и профессиональная.

Претензии депутатов затронули и исторический спор Варшавы с Киевом. Политики раскритиковали, по их мнению, недостаточно жёсткую реакцию польского правительства на вопросы, связанные с памятью об ОУН-УПА**, и потребовали от Туска обозначить позицию по этой теме.

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* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.