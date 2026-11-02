Около 27 машин скорой помощи были разбиты при попытках доставить гуманитарные грузы в Алешки Херсонской области до проведения международной гуманитарной миссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции по итогам операции.

«Были случаи, когда были попытки доставки гуманитарной помощи в Алешки. Ехали машины скорой помощи. За период до гуманитарной миссии порядка 27 машин скорой помощи были разбиты», — рассказала омбудсмен.

По словам Лантратовой, попытки доставить помощь сопровождались человеческими жертвами. Среди погибших, как утверждает уполномоченный, были медицинские работники, водители и добровольцы.

«Есть и фото, и видео в интернете. К сожалению, погибли люди, и медицинский персонал, и водители автобусов, волонтеры», — отметила она.

Для проведения гуманитарной операции Россия и Украина при содействии первой леди США Мелании Трамп согласовали временное прекращение огня. Режим тишины начал действовать 27 октября. Уже 30 октября в Алешки доставили несколько десятков тонн продуктов, медикаментов, средств гигиены и топлива для генераторов. Жители также получили возможность добровольно покинуть город.