Представители Ватикана беспокоились о проведении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области и выражали готовность оказать помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции по итогам операции.

«Весь мир наблюдал [за миссией]. Приезжали, кстати говоря, представители Ватикана, представители Папы Римского, которые тоже волновались за проведение мероприятия», — рассказала омбудсмен.

По словам Лантратовой, российская сторона также провела встречи с представителями высшего духовенства Католической церкви.

«Нами были проведены встречи с кардиналами. Действительно, готовность была [с их стороны] тоже оказывать помощь, если она необходима», — пояснила она.