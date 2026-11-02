Лантратова: В Ватикане переживали за гуманитарную миссию в Алешках
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Представители Ватикана беспокоились о проведении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области и выражали готовность оказать помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции по итогам операции.
«Весь мир наблюдал [за миссией]. Приезжали, кстати говоря, представители Ватикана, представители Папы Римского, которые тоже волновались за проведение мероприятия», — рассказала омбудсмен.
По словам Лантратовой, российская сторона также провела встречи с представителями высшего духовенства Католической церкви.
«Нами были проведены встречи с кардиналами. Действительно, готовность была [с их стороны] тоже оказывать помощь, если она необходима», — пояснила она.
Гуманитарная операция состоялась в конце октября на фоне временного прекращения огня в районе Алешек. В город доставили продовольствие, медикаменты и другие необходимые грузы, а желающим предоставили возможность выехать.
Ранее Life.ru рассказывал, что Папа Римский Лев XIV выразил надежду на продолжение сотрудничества России и Украины после гуманитарной операции. Ещё в сентябре спецпосланник понтифика кардинал Маттео Дзуппи обсуждал ситуацию в Алешках на переговорах в Москве. Позднее, 23 октября, российский и украинский омбудсмены встретились в Белоруссии. Уже после завершения операции Лантратова сообщила о договорённости проводить такие миссии регулярно.